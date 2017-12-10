В Москве загорелся жилой дом

Утром 10 декабря в Москве произошел пожар. Огонь возник в двухэтажном жилом доме.
На месте случившегося работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, есть пострадавшие. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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