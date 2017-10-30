Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"
Мужчина сначала заходит в референтскую комнату, заглядывая в кабинет для гостей. Видит там свою жертву и направляется к ней, параллельно доставая из кармана нож.
Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом Mash, сотрудники радиостанции, находившиеся в референтской, не сразу поняли, что произошло. Через несколько секунд после того, как Гриц заходит в комнату, где находится ведущая, туда забегают охранники. Еще через несколько мгновений сама Фельгенгауэр выбегает в референтскую, зажимая рану на горле руками.
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