Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"

В Сеть попали кадры нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. На видео с камер наблюдения можно увидеть, как Борис Гриц выходит из лифта и направляется в редакцию.

Мужчина сначала заходит в референтскую комнату, заглядывая в кабинет для гостей. Видит там свою жертву и направляется к ней, параллельно доставая из кармана нож.

Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом Mash, сотрудники радиостанции, находившиеся в референтской, не сразу поняли, что произошло. Через несколько секунд после того, как Гриц заходит в комнату, где находится ведущая, туда забегают охранники. Еще через несколько мгновений сама Фельгенгауэр выбегает в референтскую, зажимая рану на горле руками.