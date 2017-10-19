ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео

В центре украинского города Харькова 18 октября произошла трагедия, унесшая жизни пешеходов. Внедорожник, за рулем которого находилась 20-летняя автоледи, въехал в толпу людей на тротуаре.

Страшная авария случилась около 20:45 – внедорожник Lexus протаранил пешеходов после столкновения с другим авто, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Главного управления местной Нацполиции. По словам очевидцев, автомобиль врезался в Volkswagen, который заезжал на перекресток.

Как выяснилось, за рулем Lexus была приемная дочь местного бизнесмена – 20-летняя Алена Зайцева. Девушка учится на третьем курсе ХНУ имени Каразина на факультете социологии (кафедра рекламы и пиара). Автоледи задержали на месте ДТП. По данным стражей порядка, водитель не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате страшной аварии пострадали 11 пешеходов, сообщает портал "Сегодня". Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что шесть человек погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

В частности, среди них – две сестры, которых после операции перевели в реанимацию. "У обеих повреждения внутренних органов и переломы, у одной из них также сложная черепно-мозговая травма", – цитирует представителя пресс-службы Харьковского горсовета "Интерфакс-Украина".

В неотложке остаются двое травмированных. Один находится в областной клинической больнице. Кроме того, за ночь к медикам обратились еще три человека. Но после осмотра они отказались от госпитализации.

Следственными органами было открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook запись с места смертельного ДТП, на которой хорошо видны подробности трагедии. Он отметил, что видео должно стать немым укором всем, кто превышает скорость и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий желтый сигнал светофора.

Также Геращенко подчеркнул: за последние два года патрульная полиция Харькова восемь раз задерживала Алену Зайцеву за нарушение ПДД – "начиная от проезда на красный свет и заканчивая нарушением правил парковки". По его словам, каждый раз ей выписывали штрафы, но это не оказало никакого воспитательного эффекта.

В связи с этим Геращенко заключил, что надо в корне менять систему наказания за нарушения правил дорожного движения. Позже в Сети появилась запись, на которой видно, что внедорожник Lexus с номерами АХ 0032 ЕС уже проезжал на красный свет зимой прошлого года.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил: дабы избежать смертельных аварий, необходимо ввести скоростной режим в населенных пунктах в рамках 50 километров в час и драконовские штрафы за его нарушение. За вождение в нетрезвом состоянии Омелян предложил лишать прав.