Напавшие на помощников министра Голодец скрылись на Rolls-Royce

Выяснились новые подробности драки, которая произошла между чиновниками и сотрудниками частной фирмы в ресторане в центре Москвы. Оказалось, что после потасовки обидчики подчиненных Ольги Голодец скрылись с места происшествия.

Избив подчиненных Ольги Голодец, трое мужчин сели в Rolls-Royce и уехали в неизвестном направлении, сообщает Life.ru со ссылкой на анонимный источник. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пострадавшие описали обидчиков и назвали номер их элитного автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что в караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице произошла драка между чиновниками правительства и другой компанией мужчин, которая также отдыхала в заведении. Потасовка началась в тот момент, когда отмечавшие новогодний корпоратив подчиненные Голодец вышли покурить.

У них возник конфликт с сотрудниками частной фирмы. В итоге словесная перебранка переросла в драку. В общей сложности в ней участвовали около 20 человек. Позже на место происшествия были вызваны полицейские.

О побоях заявили лишь работники правительства, в частности помощник зампреда Илья Баринов. Он рассказал, что несколько человек избили его у входа в "Кадриль". "Наряд полиции вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Он также участвовал в драке, но повреждений не получил", – уточнил собеседник издания.

