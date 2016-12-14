Как москвичка спасала выпавшего с 16 этажа сына

Шестилетний мальчик упал с 16-го этажа жилого дома в московском районе Новокосино 14 декабря. Это произошло на глазах у его матери, возвращавшейся из аптеки.

Свидетели ужасного инцидента рассказали о подробностях случившегося. Видела падение ребенка и его мать, возвращавшаяся домой.

"Были недалеко от дома. Увидели, что там стоит мальчик. Навстречу к нему побежала мама. Мы одновременно с ней подбежали. Но он уже упал. По сути, на глазах у матери своей", – цитирует свидетельницу трагедии РЕН ТВ. Оказывается, ребенок заболел, а его мама пошла в аптеку за лекарствами, оставив его дома одного.

Потрясенная мать пыталась спасти своего ребенка. "Она подбежала к нему. Как грудного ребенка взяла… Женщины нашли какую-то коробку, мы под коробку положили. Соседу позвонили, он вынес одеяло и накрыл ребенка. Он был в сознании, с закрытыми глазами. Он немного кряхтел. У мамы был шок", - рассказывает очевидец.

Пострадавший мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации НИИ детской хирургии и травматологии, куда его доставили вертолетом. Следственный комитет России начал проверку по данному факту.

Спустя два часа после происшествия с шестилетним мальчиком, в том же дворе района Новокосино и тоже с 16-го этажа упал 14-летний подросток. Восьмиклассник находился в гостях и выпал из окна подъезда. Выжить ему не удалось.

Следствие по делу о гибели подростка на востоке Москвы отрабатывает версию о суициде. По предварительным данным, молодой человек перед смертью оставил любовное послание, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящий момент устанавливаются подробности инцидента.