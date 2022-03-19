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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что ждет нас на следующей неделе – с 21 по 27 марта 2022 года.
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Все меньше мути, все больше конкретики! Нет ничего вечного, и период безраздельной власти самого запутанного знака Рыбы подходит к концу. Правда, это еще не финал, так что расслабляться рано, но первые росточки перемен, как листики крокуса, уже начинают пробиваться сквозь колючую корочку льда.

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Кроме постепенного просветления ума, у многих прямо с понедельника появятся новые силы. Ведь Солнце в первых градусах Овна дает нам огромную энергию – берите, сколько хотите! Но к ней прилагается и ответственность, а это уже не для всех. Зато тем, кто интуитивно правильно выбрал свой путь и готов рисковать, светило будет помогать оказываться в нужных местах в нужное время.

Нерешительным, скромным и интровертным будет нелегко при Солнце и Меркурии в Овне: все самое лучшее в течение месяца будет доставаться говорливым, ярким, смелым, харизматичным, бойким и даже готовым приукрасить свои достоинства и умолчать о недостатках.

У них будут лучше идти дела в бизнесе, карьере, учебе, творчестве, личной жизни. Но такой выбор будет нести и риски, и подводные камни, особенно 25 марта, когда на небе поссорятся Марс и Уран. Но после этого с каждым днем проявлять свою волю и независимость будет легче.

К выходным установится крайне деловая атмосфера: от Луны в Козероге веет аскетизмом и бухгалтерской точностью. Личная жизнь может замереть, развлечения покажутся неинтересными, а вместо мыслей о грядущей весне придет желание закупить еще продуктов, пересчитать деньги, навести порядок в шкафах. Если вас такое успокаивает – включайтесь!

Овен

К Солнцу в Овне подключается Меркурий, и в вашей жизни становится все более шумно. Видимо, после периода ступора вам захочется бурно обсуждать новости и свои планы на будущее. Для собеседований и прямых эфиров время пока не пришло – оно наступит на следующей неделе, готовьтесь!

Телец

Не время затевать стартапы, разводиться или переезжать: всю неделю ваш Уран и Марс в Водолее будут сходиться для астрологической дуэли, которая состоится 25 числа. Следите за тем, что накапливается: дела, обиды, претензии, мысли в пользу какого-то решения. Именно в этом месте может рвануть.

Близнецы

Черная Луна пока не отпускает: в начале недели она будет кошмарить из вашего знака Меркурий. Будьте осторожны в том, что говорите и пишете, удерживайтесь от словесных баталий. Все это лишает вас энергии, поберегите ее для достижения целей, которые вы запланировали на весну.

Рак

Понедельник и правда обещает быть тяжелым – не планируйте на него важные встречи, походы к врачам, медицинские процедуры. А вот среда, пятница и выходные принесут совсем другие ощущения. Появится настроение действовать, искать или менять работу, устраивать личную жизнь или делать бизнес.

Лев

Неделя может показаться вам тягучей, очень длинной, но на самом деле она будет обычной. Важно ничего не откладывать на потом, даже если на вас навалится вселенская лень. Воскресенье принесет луч света в ваше царство: оживятся контакты или появится настроение кому-то позвонить или сходить в гости.

Дева

Ваша главная планета, Меркурий, наконец-то попала в знак, где ей не скучно – в Овен. Это придаст энергии, в худшем варианте – многословия, так что вас могут даже попросить поменьше говорить. Налегайте на действия, а не на слова: у вас будет достаточно сил и здоровой злости на перемены в жизни.

Весы

Меркурий несется на всех парах в ваш сектор партнерства – готовьтесь много общаться тет-а-тет, искать варианты сотрудничества, вести переговоры или ходить на свидания. После зимней спячки вам может захотеться сменить прическу или купить новую одежду – это лучше сделать в выходные.

Скорпион

На этой неделе в вашем знаке побывает Луна, приносящая с собой, как всегда, погружение в себя и потребность в рефлексии. Такие периоды вам на пользу, если не злоупотреблять. Сохраняйте бодрый темп жизни, чаще ходите пешком, а в выходные займитесь творчеством – это разгрузит ваш мозг.

Стрелец

Солнце и Меркурий в родственном для вас Овне обеспечат приподнятым настроением и новыми силами, особенно в среду, когда в вашем знаке побывает Луна. Освободите себе время в этот день в районе полудня и помедитируйте – это поможет подзарядить внутренние батарейки и увидеть новые возможности.

Козерог

Активность смещается в ваш дом или семью: в этих сферах у вас будет все хорошо получаться. Но это не значит, что нужно забросить карьеру, бизнес или учебу, скорее наоборот, у вас появятся силы на это, потому что домашние и семейные дела будут успокаивать, снимать стресс.

Водолей

Скоро вам придется больше ездить по городу, общаться с людьми или заниматься документами. Все это будет давать надежды на лучшее. Будьте осторожны в пятницу, когда Марс в вашем знаке вступит в перепалку с Ураном: это может быть аварийный, скандальный или просто неприятный день.

Рыбы

Две важные планеты, оставшиеся в вашем знаке, Юпитер и Нептун, готовятся к схождению, которое состоится на следующей неделе. Ищите подсказки, включайте внимательность, чтобы понять, в какую сторону дует ветер перемен в вашей жизни. В выходные пообщайтесь с друзьями – это будет в радость.

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Фото: pixabay.com
Автор: 19 марта 2022, 00:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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