Раки порядком подутомились, Весам стоит положиться на собственную интуицию, а у Водолеев точно будет насыщенный день. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, советует избегать конфликтов и говорить больше слов поддержки близким.

Овен

Сегодня Овны не готовы брать на себя ответственность. В эту среду лучше всего отстраниться на время от решения текущих задач и расслабиться – отдыхать тоже иногда стоит. Во второй половине дня постарайтесь провести время с семьей, чтобы не потерять близость, которая сейчас вам нужна как никогда. Овнам не стоит искушать судьбу и отложить дела на пару дней.



Телец

Тельцы сегодня заняты созданием уюта. Кажется, вы наконец готовы посвятить себя домашним хлопотам и получить от этого удовольствие. Во второй половине дня лучше всего провести время с друзьями – это будет не только приятно, но и плодотворно. Есть вероятность, что в процессе общения к вам придет гениальная идея, которая в будущем принесет доход.



Близнецы

Близнецам в эту среду стоит внимательнее отнестись к своему ментальному здоровью. Если вы уже давно планировали поход к психологу, не стоит затягивать – сегодня отличный день, чтобы начать. Также сегодня Близнецам лучше избегать конфликтах ситуаций и в целом ограждать себя от негатива. Лучше всего прислушаться внутреннему и просто остаться дома. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, рекомендует бережнее относиться к себе.

Рак

В эту среду Раки будут чувствовать себя уставшими, и это вполне ожидаемо. Начало недели у вас было более чем бодрым, да еще и эмоционально затратным. Постарайтесь провести день максимально расслабленно, не вступать в конфликты, а также минимизировать в целом общение с людьми. Вечер среды Ракам стоит провести в компании близких людей либо заняться хобби.

Лев

У Львов, скорее всего, будет стрессовый день на работе и в личной жизни. Плохая погода, накопившаяся работа, усталость, новости из внешнего мира – все это не добавляет радости. Чтобы вывести настроение из штопора и наполниться энергией, постарайтесь минимизировать контакты с людьми. Также Львам не стоит заниматься решением денежных вопросы и собираться в путешествие.



Дева

Девам сегодня не стоит зацикливаться на неудачах, лучше сосредоточиться на том, что у вас получается лучше. В эту среду стоит отстраниться о конфликтов, которые порядком подзатянулись. Девам необходим покой и сосредоточенность на внутренних процессах. Постарайтесь воздержаться от шумных компаний и провести вечер наедине с собой. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, советует вдумчиво подходить к вопросам.

Весы

Весы в эту среду могут положиться на собственную интуицию. Даже если все будут против вас, не стоит идти на поводу. Настаивайте на своей позиции до последнего – сегодня это единственно верное решение. Также в среду Весам не будет равных в работе, кажется, у вас есть все шансы показать себя с выгодной стороны перед начальством.



Скорпион

Скорпионы сегодня безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время, вероятно, вы утомились в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Вам сейчас важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи.



Стрельцы

Стрельцы в эту среду, наконец, смогут совершить задуманное еще очень давно. Вероятно, сегодня у вас исполнится мечта. Постарайтесь абстрагироваться от мелочей, которые могут пойти не по плану, чтобы насладиться собственным триумфом в полной мере. Во второй половине дня Стрельцам стоит заняться делами, связанными с домом и бытом. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, советует верить в себя.

Козерог

У Козерогов намечается динамичный день, полный приключений. Постарайтесь не отказываться от спонтанных предложений. Сегодня есть возможность заняться делами, которые так давно откладывались. Среда поможет изменить ваше мироощущение, причем в лучшую сторону. Главное для Козерогов сейчас не отказываться от возможностей, которые предлагает мир.



Водолей

У Водолеев сегодня насыщенный день. Вам хотелось бы остаться наедине с собой, но долг зовет. Что ж, постарайтесь свести к минимуму общение с людьми, особенно с теми, кто не входит в ближний круг общения. Рабочие вопросы не торопитесь решать наскоком, сегодня Водолеям потребуется время, чтобы найти ответы – будьте внимательны даже в элементарных вопросах.



Рыбы

Сегодня Рыбы будут чувствовать себя неотразимыми. Постарайтесь применить все свое обаяние для решения рабочих вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по карьерной лестнице – сегодня у Рыб есть все шансы на это. Также эта среда отлично подойдет свиданий и поддержания близких отношений с тем, кто действительно нравится. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, рекомендует больше общаться.