Гороскоп на февраль Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Вторник
2 февраля
Лента новостей
01:59
Наживает себе врагов: заговорили о будущем завербованного украинской армией актера Пашинина
00:30
Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года
23:59
Проблемы со здоровьем? Ида Галич после развода потеряла 25 килограммов
21:46
"Очень символично": Волочкова сменила паспорт
21:15
"Не спеша убивает": доктор наук заявил о способности коронавируса становиться неизлечимым
20:57
Прилучный полностью поседел после расставания с Муцениеце
20:25
Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года
20:25
"Петь ей уже нечем": Соседов плюнул в Пугачеву
20:02
Вдову солиста "Иванушек International" выгоняют жить на улицу из-за наследства
19:53
Какие проблемы со здоровьем можно определить по цвету лица: мнение врача
19:42
"Да просто зажравшаяся": народ разнес Бородину за издевку над несостоятельными россиянами
19:18
В Москве упал лифт с маленьким мальчиком
19:06
В российских школах появится новая должность
19:04
Аналитик Егоров предрек Белоруссии социальный взрыв: Долго выживать система не сможет
18:42
Маркл решила наплевать на день рождения Елизаветы II
18:40
Автор фильма о Началовой высказался о паломничестве на ее могилу
18:15
Кто в России имеет право на получение пенсии в двойном размере
18:04
"Пять вечеров": как Михалков случайно снял легендарный фильм
17:52
"Что с ним будет – это страшно": врач бьет тревогу из-за здоровья уголовника Ефремова
17:52
Онищенко призвал россиян не расслабляться на фоне улучшения ситуации с COVID-19
17:39
План по возрождению "Дома-2": Комиссаров назвал условие будущего проекта
17:36
Стала известна судьба собак и квартиры умершего во время гей-оргии одинокого Шевчука
17:34
Баснословные деньги : звезда "Кухни" приучает сына к красивой жизни с пеленок
17:11
"С головой что-то": пожаловавшаяся на бессонницу Хилькевич переполошила народ
17:03
В Самаре школьник поджег одноклассницу из-за учебника
16:52
"Просто уничтожает": Мария Куликова об истерике из-за любви и парализующем страхе
16:43
Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали
16:36
Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины
16:34
Гостиницы Москвы показали самый быстрый рост в Европе
16:22
"Дело в бабках": родителей покойной Началовой заподозрили в продажности
16:18
Разработчики "Спутника V" назвали сроки новой волны коронавируса в России
16:17
Деньги Михалкова пропали: режиссер обратился в СК после скандала с наследством Баталова
16:16
"Кожа обваливается": "уколы красоты" обезобразили лицо экс-супруги короля Малайзии
16:11
Подложила свинью: Мэнсона спровадили вон после обвинений известной актрисы
16:11
Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО
16:07
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
15:44
"Сломал два ребра": Максакова поведала о страшных истязаниях избранником
15:36
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
15:35
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:32
Подросшие дети решительно выгнали Джоли
15:25
Понравиться могут единицы: Банщикова из "Ищейки" рассказала о неожиданном звонке отца Урганта
15:21
Володин: Меркель подвела Навального
15:12
Четырехлетняя дочь Муцениеце упала в обморок после новости о кумире
15:08
Оголившая ноги 47-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор: Просто лапочка
14:55
"Подходит к концу": в жизни Заворотнюк произошли кардинальные изменения
14:47
Навального используют для создания напряженности в России – Володин
14:41
Страшная болезнь гонит вдову Караченцова из России: Вирус проник в каждую клеточку
14:41
Забрала из гроба: что привезла с похорон убитая горем вдова Ланового
14:32
В центре Москвы житель Подмосковья похитил полтонны рыбной продукции со склада
14:32
Мог не родиться: шокирующие подробности жизни Гогена Солнцева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Беспардонно и неумно": Иошпе перед смертью врезала хамке Пугачевой
"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе
"Петь ей уже нечем": Соседов плюнул в Пугачеву
Дочь Началовой убила признанием: Стало неудобно
Друг назвал виновных в смерти Ланового
"Дело в бабках": родителей покойной Началовой заподозрили в продажности
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года

Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Раки порядком подутомились, Весам стоит положиться на собственную интуицию, а у Водолеев точно будет насыщенный день. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, советует избегать конфликтов и говорить больше слов поддержки близким.
прочитано 516 раз

Овен

Сегодня Овны не готовы брать на себя ответственность. В эту среду лучше всего отстраниться на время от решения текущих задач и расслабиться – отдыхать тоже иногда стоит. Во второй половине дня постарайтесь провести время с семьей, чтобы не потерять близость, которая сейчас вам нужна как никогда. Овнам не стоит искушать судьбу и отложить дела на пару дней.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной

Телец

Тельцы сегодня заняты созданием уюта. Кажется, вы наконец готовы посвятить себя домашним хлопотам и получить от этого удовольствие. Во второй половине дня лучше всего провести время с друзьями – это будет не только приятно, но и плодотворно. Есть вероятность, что в процессе общения к вам придет гениальная идея, которая в будущем принесет доход.

Близнецы

Близнецам в эту среду стоит внимательнее отнестись к своему ментальному здоровью. Если вы уже давно планировали поход к психологу, не стоит затягивать – сегодня отличный день, чтобы начать. Также сегодня Близнецам лучше избегать конфликтах ситуаций и в целом ограждать себя от негатива. Лучше всего прислушаться внутреннему и просто остаться дома. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, рекомендует бережнее относиться к себе.

Рак

В эту среду Раки будут чувствовать себя уставшими, и это вполне ожидаемо. Начало недели у вас было более чем бодрым, да еще и эмоционально затратным. Постарайтесь провести день максимально расслабленно, не вступать в конфликты, а также минимизировать в целом общение с людьми. Вечер среды Ракам стоит провести в компании близких людей либо заняться хобби.

Лев

У Львов, скорее всего, будет стрессовый день на работе и в личной жизни. Плохая погода, накопившаяся работа, усталость, новости из внешнего мира – все это не добавляет радости. Чтобы вывести настроение из штопора и наполниться энергией, постарайтесь минимизировать контакты с людьми. Также Львам не стоит заниматься решением денежных вопросы и собираться в путешествие.

Дева

Девам сегодня не стоит зацикливаться на неудачах, лучше сосредоточиться на том, что у вас получается лучше. В эту среду стоит отстраниться о конфликтов, которые порядком подзатянулись. Девам необходим покой и сосредоточенность на внутренних процессах. Постарайтесь воздержаться от шумных компаний и провести вечер наедине с собой. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, советует вдумчиво подходить к вопросам.

Весы

Весы в эту среду могут положиться на собственную интуицию. Даже если все будут против вас, не стоит идти на поводу. Настаивайте на своей позиции до последнего – сегодня это единственно верное решение. Также в среду Весам не будет равных в работе, кажется, у вас есть все шансы показать себя с выгодной стороны перед начальством.

Скорпион

Скорпионы сегодня безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время, вероятно, вы утомились в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Вам сейчас важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи.

Стрельцы

Стрельцы в эту среду, наконец, смогут совершить задуманное еще очень давно. Вероятно, сегодня у вас исполнится мечта. Постарайтесь абстрагироваться от мелочей, которые могут пойти не по плану, чтобы насладиться собственным триумфом в полной мере. Во второй половине дня Стрельцам стоит заняться делами, связанными с домом и бытом. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, советует верить в себя.

Козерог

У Козерогов намечается динамичный день, полный приключений. Постарайтесь не отказываться от спонтанных предложений. Сегодня есть возможность заняться делами, которые так давно откладывались. Среда поможет изменить ваше мироощущение, причем в лучшую сторону. Главное для Козерогов сейчас не отказываться от возможностей, которые предлагает мир.

Водолей

У Водолеев сегодня насыщенный день. Вам хотелось бы остаться наедине с собой, но долг зовет. Что ж, постарайтесь свести к минимуму общение с людьми, особенно с теми, кто не входит в ближний круг общения. Рабочие вопросы не торопитесь решать наскоком, сегодня Водолеям потребуется время, чтобы найти ответы – будьте внимательны даже в элементарных вопросах.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут чувствовать себя неотразимыми. Постарайтесь применить все свое обаяние для решения рабочих вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по карьерной лестнице – сегодня у Рыб есть все шансы на это. Также эта среда отлично подойдет свиданий и поддержания близких отношений с тем, кто действительно нравится. Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года, рекомендует больше общаться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 3 февраля 2021, 00:30

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Аналитик Егоров предрек Белоруссии социальный взрыв: Долго выживать система не сможет
Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО
Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства
Эксперт Акопов назвал подготовленную для Лукашенко должность: Председатель Всебелорусского народного собрания

Шоу-бизнес

Стала известна судьба собак и квартиры умершего во время гей-оргии одинокого Шевчука
"С головой что-то": пожаловавшаяся на бессонницу Хилькевич переполошила народ
Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали
Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Шоу-бизнес

"Да просто зажравшаяся": народ разнес Бородину за издевку над несостоятельными россиянами

Теледива взбесилась из-за травли
Шоу-бизнес

План по возрождению "Дома-2": Комиссаров назвал условие будущего проекта

Создатель шоу знает ключ к успеху
Шоу-бизнес

"Дело в бабках": родителей покойной Началовой заподозрили в продажности

Скандальный блогер возмущена слухами о святости певицы
Шоу-бизнес

Деньги Михалкова пропали: режиссер обратился в СК после скандала с наследством Баталова

Начинается очередной скандал

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+