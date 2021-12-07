Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя месяца – с 6 по 12 декабря 2021 года.



Говорят, будущее зависит от того, что мы делаем сегодня. Что вы делаете сегодня? Читаете этот прогноз? Уже хорошо! Узнайте все плюсы, минусы и подводные камни наступившей недели, и смело двигайтесь в путь!

С самого первого дня этой недели можно будет браться за дела, которые требуют серьезных усилий или поддержки команды / семьи / больших структур. Марс с Плутоном объединяют силы и дают нам мощную энергию, которая способна сокрушить любые преграды! Только убедитесь сначала – нужно ли их сокрушать…

Неделя хороша для начала занятий спортом (только не переусердствуйте); для групповых проектов; а также для многочисленных дел, которые мы любим завершать к Новому году. Это хорошее время для шопинга, выбора подарков и праздничного декора, для ухода за кожей и волосами, косметических процедур, посещения парикмахеров и прочих специалистов.

Поторопитесь: к середине месяца Венера затормозит движение, чтобы надолго стать ретроградной (до конца января). Кстати, в любовных делах тоже будет заметное оживление: дуэт Венеры с Плутоном придаст страсти и глубины чувствам, сделает влюбленных смелее, но в некоторых случаях и отключит способность трезво оценивать происходящее.

Какие еще подводные камни есть у этого активного периода? Мы можем в это время переоценивать свои силы и перспективы, а также недооценивать риски. Меркурий в Стрельце и сильный Нептун способны убаюкать бдительность и нарисовать в воображении воздушные замки.

Особенно актуально это предостережение будет в выходные дни. Не беритесь составлять планы на оставшийся месяц, не распределяйте деньги, не торопитесь в ЗАГС и не давайте обещаний. Но если хочется отвлечься от суеты, помечтать или погрузиться в творчество – это получится великолепно!

Овен

Вы можете достичь впечатляющих успехов в карьере или бизнесе. Если нужно одобрение руководителя, инвестора или партнера – вы его получите, потому что сможете убедить кого угодно! Но будьте осторожны в личной жизни, избегайте экспериментов в интиме, и ни в коем случае не озвучивайте свои секреты.

Телец

Тельцам – студентам, преподавателям, юристам, бизнесменам, ученым звезды дают зеленый свет для решительного рывка вперед. Вы сможете добиться блестящих побед, если захотите. Неделя также хороша для поездок в другие страны и налаживания связей с людьми, живущими за рубежом.





Близнецы

Еще одна страница будет перевернута! Среди тех, кто на этой неделе съедется с любимым человеком или расстанется с бизнес-партнером, будет много Близнецов. Если поступят предложения разово заработать денег – соглашайтесь, но учтите, что лишнего вы не получите, только оговоренную сумму.

Рак

Неделя кардинальных перемен в личной жизни! Вы сможете вернуть отношения на тот уровень, который вас устраивал, или познакомиться с новым интересным человеком. Неделя хороша для разговоров тет-а-тет, в том числе деловых, для свиданий и досуга вдвоем.

Лев

Всю неделю важную роль будет играть ваше окружение: придется прислушиваться к их мнениям или вдохновлять этих людей, а может и опираться на них. Может напомнить о себе какая-то проблема со здоровьем. Не игнорируйте сигналы организма, будьте бережны к себе.

Дева

Вас могут застать врасплох яркие любовные переживания, беременность или поступки ваших детей. Для Дев, работающих в индустрии красоты или развлечений, неделя будет удачной в денежном плане. Остальных порадуют купленные наряды и подарки, сделанные прически и бьюти-процедуры.

Весы

Звезды направят ваше внимание на домашние и семейные дела. Возможно, вы будете переезжать или покупать новогодние украшения для своего дома. Эти хлопоты повысят ваш уровень энергии, окрылят, придадут сил. Возможно, члены семьи окажут вам неожиданную и приятную помощь.

Скорпион

Скорпионов ждет удача при покупке автомобиля или компьютера, особенно тех, кто будет прислушиваться к мнению человека противоположного пола (например, продавца). Вас воодушевят книги, разговоры с друзьями или поездки по городу – они принесут новые мысли, мечты, приятые переживания.

Стрелец

С одной стороны, вы можете хорошо заработать, поправить свое материальное положение. Но с другой стороны, вам нужно проявлять осторожность, чтобы не взять на себя непомерные обязательства. Это также касается семьи: не обещайте супругам или детям то, что будет сложно выполнить.

Козерог

Вы будете привлекать внимание окружающих, ваша популярность возрастет. Соединение Венеры с Плутоном 12 декабря в Козероге наверняка вызовет интересные события. Запомните все, что случилось в этот день, т.к. в будущем вам еще дважды придется касаться этих тем.

Водолей

Не соглашайтесь участвовать в делах, которые противозаконны или аморальны – риск не принесет ожидаемых плодов. Ищите поддержки или вдохновения у друзей, заводите новые знакомства в интернете, вступайте в группы единомышленников – коллективная энергия исцелит вас.

Рыбы

Используйте для запланированных дел первую половину недели, т.к. к выходным у вас ощутимо снизится уровень энергии. Не ссорьтесь с начальством, не пытайтесь что-то получить от вышестоящих – момент для этого неподходящий. Займитесь подготовкой к Новому году – приятные хлопоты принесут радость.

