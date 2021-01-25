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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года

Фото: Mel Longhurst/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Водолеи сегодня особенно ранимы, Рыбам лучше отказаться от выяснения отношений, а Весам пора смириться с собственными желаниями. Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, советует больше времени уделять самим себе.
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Овен

Кажется, Овны, несмотря на понедельник, чувствуют себя уставшими. Так что вам стоит взять дополнительный выходной, чтобы набраться сил для предстоящей сложной недели. Лучшим решением станет выбор в пользу домашнего дня, полного рутинных хлопот. Вечер Овнам стоит провести в компании родных и близких, чтобы восстановить баланс положительной энергии.

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Телец

Тельцам может показаться, что появились проблемы в отношениях с парой. Подозрительность, мнительность и недоверчивость будут сопровождать вас в течение всего дня – причем это будет оправдано. Но не спешите рубить с плеча, стоит остановиться и подумать, взвесить все за и против. Осторожность – ваш девиз. Тельцам в этот понедельник нужно внимательно относиться к знакам, которые посылает судьба.

Близнецы

Близнецам в этот понедельник стоит быть внимательнее к возлюбленным. Кажется, в паре уже давно назрел конфликт, который требует жесткого решения. Постарайтесь сегодня найти время на диалог. Вечером Близнецам лучше всего провести время в компании старых знакомых и немного развеяться – отдых еще никому не вредил. Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, рекомендует больше говорить о своих желаниях.

Рак

Раки в этот понедельник могут чувствовать апатию и растерянность. Кажется, вас морально истощили события последних дней и вам нужен перерыв. Лучше всего сегодня отменить все дела и провести время наедине с собой и своими мыслями. Постарайтесь не вступать в споры и избегайте конфликтов. Сегодня Ракам лучше всего остаться дома и не контактировать с внешним миром.

Лев

Львам сегодня стоит лучше следить за языком, иначе есть вероятность потерять почти все то, ради чего вы работали последнее время. Попробуйте не напирать на коллег и семью, будьте тактичны и мягки. Вечер понедельника прекрасно подойдет для рутинных дел и отдыха, а вот работу Львам лучше и вовсе отложить на несколько дней.

Дева

Девам в этот понедельник стоит больше внимания уделять работе. Кажется, в последнее время вы слишком погрузились в личные переживания, отчего пострадала карьера. Что ж, пришло время исправлять ситуацию. Главное, не забывайте, что рядом с вами всегда есть люди, на которых можно и нужно положиться. Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, рекомендует Девам не забывать делегировать.

Весы

Весам в этот понедельник стоит попробовать примириться с собственными мыслями. Кажется, вы готовы к новому этапу в своей жизни, однако пока подсознательно боитесь брать на себя ответственность. Чтобы решить внутреннюю дилемму, стоит обсудить все с близким человеком, от которого, вероятно, также зависит ваше будущее. Весам не стоит все решать за двоих.

Скорпион

Скорпионам пора с головой уйти в работу. Кажется, последнее время вы делали дела спустя рукава. Если срочно не исправить ситуацию, есть вероятность попасть в неприятную ситуацию. Откажитесь от быстрых решений в пользу надежности. Вторая половина понедельника для Скорпионов может стать судьбоносной. Главное, не пропустить знак, который посылает сама жизнь.

Стрельцы

Стрельцы сегодня готовы брать на себя ответственность. Кажется, именно вы можете повлиять на ситуацию, поэтому не бойтесь вступать в споры и даже быть инициатором конфликтов. Правда в этот понедельник будет на вашей стороне. Вечером лучше всего провести время в кругу тех, кто не будет доставать Стрельцов лишними вопросами. Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, рекомендует уверенно идти к своей цели.

Козерог

Козероги с головой ушли в новую работу, и им совсем не до отношений. Правда, это может не нравиться вашему партнеру, который остро нуждается в защите и поддержке. Постарайтесь отказаться от резких высказываний в адрес близких и попробуйте сконцентрироваться на положительных эмоциях, которые дарит вам вторая половинка.

Водолей

Водолеи в этот понедельник особенно ранимы. Кажется, тревога, которую вы испытываете последнее время, не дает спокойно жить. Не волнуйтесь, скоро вы решите проблемы, связанные с жильем и личной жизнь. Главное, помнить, что ключ ко всему у вас уже есть. Водолеям не стоит зацикливаться на неудачах, лучше присмотреться к выгодным сторонам вопроса.

Рыбы

Рыбам в этот понедельник лучше всего отказаться от выяснения отношений. Сегодня у вас вряд ли будет хватать ресурса на то, чтобы спорить и доказывать свою точку зрения, поэтому лучше всего просто промолчать. Отстоять свою правоту вы сможете завтра или через пару дней, а сегодня лучше поберечь нервы. Вечером Рыбам лучше всего провести время за любимым занятием, чтобы восстановить ресурс. Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, советует быть осторожнее в высказываниях.

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Автор: 25 января 2021, 00:10

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