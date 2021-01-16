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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года

Фото: pixabay.com
Овны захотят сунуть нос в чужие дела, Львам лучше повременить с решением любовных вопросов, а Козероги полны сил и энергии. Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, советует не браться за все дела сразу.
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Овен

Сегодня Овны могут почувствовать непреодолимое желание сунуть нос в чужие дела, однако, скорее всего, это будет плохой идеей. Возможно, благие намерения выйдут вам боком. Овнам в этот понедельник стоит воздержаться от резких телодвижений относительно тех, кто вокруг. Будьте мудрее, и день пройдет гладко.

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Телец

Понедельник для Тельцов обещает быть сложным. Впрочем, у вас все последние дни не из простых – особенно в эмоциональном плане. Постарайтесь минимизировать контакты с людьми, также вам стоит отказаться от несрочных поездок или деловых встреч. К сожалению, у Тельцов может не хватить ресурса, и лучше поберечь жизненные силы.

Близнецы

Сегодня Близнецы максимально общительны и открыты к диалогу. Кажется, этот навык не стоит тратить попусту, поэтому лучше всего заняться налаживанием контактов по работе. Постарайтесь отказаться от рутинных занятий в пользу творчески – в этот понедельник Близнецы будут максимально открыты ко всеми новому. Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, рекомендует брать быка за рога.

Рак

Раки в этот понедельник настроены романтически. Кажется, вы сильно влюблены, поэтому готовы целый день витать в облаках. Что ж, не стоит ограничивать себя в этом приятном деле. Попробуйте разгрузить день и отказаться от работы, которая вам сейчас явно не по душе. Иногда Ракам просто необходимо побыть наедине со своими мечтами.

Лев

Львам сегодня не стоит заниматься решением любовных вопросов. Несмотря на то, что партнер ждет от вас ответа, повремените. Кажется, вы сами еще не до конца знаете, что именно хотите сказать. Во второй половине дня Львам лучше провести время наедине с собой, отказавшись от сверхурочной работы.

Дева

В этот понедельник Девам лучше всего абстрагироваться от эмоций. Лучше всего погрузиться в работу, только она сможет спасти вас от хандры и неприятных мыслей. Во второй половине дня Девам лучше заняться рутиной – уборка, готовка, покупка продуктов на неделю. Все эти занятия помогут вам разложить мысли по полочкам без спешки. Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, советует не рубить с плеча.

Весы

В этот понедельник Весам стоит внимательнее прислушиваться к окружающим. Вероятно, сегодня вы будете нуждаться не только в поддержке, но в и в непредвзятом мнении со стороны. Постарайтесь обработать информацию, которую вам сообщат близкие, скорее всего, в ней будет много полезного для решения вашей проблемы. Сегодня Весам не стоит полагаться только на себя.

Скорпион

Скорпионам в этот понедельник не будет покоя. Вероятно, многие захотят от вас получить ответы на свои вопросы, особенно те, кого вы любите. Лучше всего в этой ситуации не игнорировать свое состояние, трезво оценивать свои ресурсы и не вестись на провокации. Во второй половине дня Скорпионам стоит заняться здоровьем.

Стрельцы

Стрельцам сегодня лучше отложить от себя работу и заняться рутинными делами. Кажется, к вас появился ресурс на то, чтобы решить вопросы, связанные с домом и бытом. Попробуйте абстрагироваться от суеты и заглянуть в себя – так вы сможете ответить на вопросы, которые вас уже давно волнуют. Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, рекомендует Стрельцам насладиться обществом себя самого.

Козерог

Козероги в этот понедельник будут полны энергии и сил. Сегодняшний день может раскрыть ваш внутренний потенциал перед коллегами и начальством. Не бойтесь действовать спонтанно – скорее всего, все получится по высшему разряду. Несмотря на насыщенную первую половину дня, к вечеру Козероги могут почувствовать сильную грусть.

Водолей

Водолеи полны решимости сделать все так, как им хочется. Кажется, в этот понедельник у вас не стоит стоять на пути – снесете и не заметите. Что ж, этот повышенную эмоциональность лучше всего направить в правильное русло, например, в рабочее. Кажется, у вас все получается в плане карьеры, поэтому стоит показать своему работодателю, что Водолеи настроены серьезно.

Рыбы

В этот понедельник Рыбам стоит взять себя в руки и с головой уйти в работу. Чтобы все получилось, лучше не взваливать все на себя – учитесь делегировать. Присмотритесь, кажется, рядом с вами есть люди, которые определенно справятся с поставленными задачами. Во второй половине дня Рыбам лучше посвятить время семье и второй половинке. Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, советует быть внимательнее к окружающим.

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Автор: 16 января 2021, 00:10

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