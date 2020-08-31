Последний день лета дает возможность задуматься о будущем и спланировать его так, как хочется именно вам. Стоит обратить внимание на неудобства, которые испытываете, и попробовать их устранить. Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года, советует не расслабляться ради удачного результата.

Овен

В понедельник Овнам стоит обратить внимание на решение бытовых вопросов. Сегодня прекрасный день для того, чтобы отправиться за продуктами на неделю. Не бойтесь лишних и крупных трат, если вы уверены в их целесообразности. Овнам сегодня не стоит полагаться на авось, поэтому не стоит спонтанно отправляться в поездку или внезапно подрываться и бежать в бар, как только позовут друзья. Во всем в этот понедельник нужна умеренность.

Телец

Тельцы сегодня могут рассчитывать только на себя. Борозды правления в важных вопросах окажутся у вас, поэтому стоит действовать осмотрительно и не спешить. Есть вероятность, что масштабные проекты, начатые в этот понедельник, принесут успех, правда, скорее всего, это случится нескоро. В вопросе любовных дел Тельцам сегодня не стоит слишком ярко демонстрировать свою привязанность, лучше ненадолго остаться в стороне от партнера, чтобы дать ему насладиться личным пространством.

Близнецы

Близнецам в этот понедельник стоит избегать суеты. Не болтайте попусту и постарайтесь не проявлять нетерпения в рабочих вопросах. Чтобы лучше разобрать в том, чего же вы на самом деле хотите, лучшим решение будет уединение. Остаться дома и спланировать ближайшее будущее отличная возможность исключить необдуманные поступки. Близнецам гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года, советует не делиться делами и планами, чтобы избежать последствий.



Рак

Ракам сегодня стоит подумать над тем, чем они хотят заниматься в будущем. Возможно, спонтанные дружеские посиделки приведут к рождению гениальной бизнес-идеи, которая скоро принесет вам плоды. Правда, описаться только на знакомых не стоит. Ракам нельзя забывать про душевные привязанности, иначе это может сказаться на общем эмоциональном состоянии. Будьте внимательны к себе и не забывайте о здоровье.

Лев

Львы в этот понедельник могут сосредоточиться на глобальных планах. Вероятно, сегодня произойдет перемена в отношениях с друзьями или второй половиной. Также есть риск неудачного общения с начальством. Звезды не рекомендуют Львам в этот понедельник игнорировать опыт прошлого – прислушивайтесь к себе, и тогда вы точно найдете верное решение проблем.



Дева

Девам сегодня светят неожиданные перспективы. В этот понедельник вас может ждать неожиданное и странное событие, которое в скором времени изменит ход вашей жизни. Не пытайтесь противостоять неизбежному, сегодня проще и полезней плыть по течению. Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года, советует Девам не спешить с выводами, расслабиться и получать удовольствие.

Весы

Весам сегодня придется изменить угол зрения на многие события в жизни. Только гибкость позволит вам выстоять в схватке с будущим. Возможно, в этот понедельник вас ожидает конфликт интересов – в любви или работе. Не стоит Весам гнуть свою линию до конца, позвольте партнеру высказать мнение, вероятно, вы сможете почувствовать, что раньше были неправы.

Скорпион

В понедельник Скорпионы должны быть внимательны не только к себе, но и переменам в настроении близких людей. Сегодня прекрасный день для обновления совместных планов или калибровки понятий в отношениях с любимыми. Вторая половина дня благоприятна для планирования путешествий. Возможно, Скорпионам в голову придет гениальная идея, которая в будущем изменит всю ваши жизнь.

Стрелец

Стрельцы сегодня должны проявить себя со стороны прагматиков. Не стоит совершать необдуманных покупок, тратить деньги на вещи, которые не входят в топ необходимых. При этом не стоит увлекаться мелкими задачами, лучше всего охватить весь спектр задач. Вечер понедельника для Стрельцов пойдет в любви и гармонии со второй половиной. Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года, рекомендует не зацикливаться на мелочах.



Козерог

Козероги в понедельник будут чувствовать себя довольно подавлено. Сегодня не лучший день для активного общения, интеллектуальной деятельности и встреч. Остаться дома и посвятить себя рутине будет гораздо более полезным занятием, чем попытки казаться тем, кем вы сегодня не являетесь. Козерогам стоит подумать о лишнем выходном.

Водолей

Водолеи в последний день лета могут обрести почву под ногами. Желательно сосредоточиться на долгоиграющих планах. Возможно, сегодня отличный день для решения семейных проблем. Вторую половину дня Водолеям лучше всего посвятить саморазвитию и отдыху. Не пытайтесь прыгнуть выше головы и думайте наперед.

Рыбы

Для Рыб этот понедельник станет благоприятным днем для решения важных дел. Удача сегодня на вашей стороне, поэтому не стоит откладывать. Возможно, вы сможете упрочить свой быт или найти занятие, которое в будущем принесет успех. Не отказывайтесь от спонтанных встреч или походов в бар – кто знает, чем все закончится. Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года, советует дерзать.