Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

"В некоторых случаях лучше будет вообще не влезать в "шаблонную" ситуацию, даже если очень хочется. Этим вы поможете себе избежать весьма неприятных последствий, предупреждает синхролог Наталья Ковалева. – В других ситуациях важно будет изменить свое поведение, избегать действий "на автомате", так как такое поведение приведет вас к далеко не лучшему результату. Надеяться, что в этот раз все будет иначе, что ровно те же действия приведут к кардинально другому результату, определенно не стоит".
Впрочем, не всегда и не у всех нас получится действовать настолько эффективно. Кому-то в очередной раз придется получить по лбу черенком от любимых граблей. Главное – не обвинять при этом всех вокруг, а найти в ситуации свою долю ответственности и взять этот опыт с собой в светлое будущее.
Популярные темы форума
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Я фигуристая, а он говорит полная
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Тест Лионы
Муж оказался бисексуалом
Зачем нам летать в Танзанию?