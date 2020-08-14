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Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
В эти выходные полезно, прежде чем влезать в какую-то ситуацию и соглашаться на что-то, сначала остановиться и вдумчиво оценить происходящее на предмет того, не происходило ли подобное раньше, нет ли ощущения дежа вю. Если вам удалось вовремя "проснуться" – поздравьте себя, потому что в этом случае у вас есть хороший шанс остановиться и не наломать дров.
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"В некоторых случаях лучше будет вообще не влезать в "шаблонную" ситуацию, даже если очень хочется. Этим вы поможете себе избежать весьма неприятных последствий, предупреждает синхролог Наталья Ковалева. – В других ситуациях важно будет изменить свое поведение, избегать действий "на автомате", так как такое поведение приведет вас к далеко не лучшему результату. Надеяться, что в этот раз все будет иначе, что ровно те же действия приведут к кардинально другому результату, определенно не стоит".

Впрочем, не всегда и не у всех нас получится действовать настолько эффективно. Кому-то в очередной раз придется получить по лбу черенком от любимых граблей. Главное – не обвинять при этом всех вокруг, а найти в ситуации свою долю ответственности и взять этот опыт с собой в светлое будущее.

14 августа 2020, 16:26

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