Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

В эти выходные полезно, прежде чем влезать в какую-то ситуацию и соглашаться на что-то, сначала остановиться и вдумчиво оценить происходящее на предмет того, не происходило ли подобное раньше, нет ли ощущения дежа вю. Если вам удалось вовремя "проснуться" – поздравьте себя, потому что в этом случае у вас есть хороший шанс остановиться и не наломать дров.



прочитано 143 раза