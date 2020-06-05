Совет на выходные 6-7 июня 2020 года

В эти выходные полезно будет предаться воспоминаниям. Воскресите приятные события из прошлого. Они помогут опереться на собственный позитивный опыт в каких-то текущих делах.

"Подумайте, возможно в прошлом вы проходили через какой-то опыт, который очень похож на то, что творится вокруг вас сейчас. Обдумайте ситуацию, вспомните как вы действовали, как рассуждали, что в итоге привело вас к успеху, либо просто доставило радость и удовольствие. Возьмите из того опыта все, что может пригодиться в текущей ситуации, и смело двигайтесь вперед, – поясняет синхролог Наталья Ковалева. – В частности, можно повспоминать, какой логикой вы руководствовались в прошлом, и какие из ваших взглядов на жизнь в конечном итоге сыграли вам на руку. Обратите внимание, скорее всего такие вещи добавят вам взаимопонимания с окружающими".

А еще в эти выходные может случиться так, что нечто из вашей жизни надо будет оставить в прошлом. И это не тот случай, когда стоит убиваться по этому поводу. Наоборот, ушедшее оставит приятное послевкусие, и в целом факт ухода пройдет под девизом "не жалей, что это прошло – улыбнись, что это было". Так что, если окажетесь в подобной ситуации, помните лишь о хорошем.