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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Фото: pixabay.com
Наступает долгожданное затишье. Хотя в жизни многих людей еще будет штормить, в целом звезды на этой неделе обеспечат нам тихий, миролюбивый фон. Даже неприятности больше не будут вызывать острого стресса – гнев и отрицание сменятся принятием ситуации.
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И хотя грусть, непонятная усталость и растерянность (как жить в новых условиях, где отдыхать летом, чем заниматься?) будет по инерции присутствовать, верх одержит осторожный оптимизм. Это подарок ретро Венеры в королевском градусе Близнецов!

Она будет способствовать семейным мероприятиям и легкому шопингу, вдохновлять на деликатный стиль общения и маленькие радости. Например, женщинам может захотеться порадовать близких свежей ароматной выпечкой, а мужчинам – принести в дом полевых цветов.

"В конце недели наступит и вовсе необычный момент – в какой-то степени мистический – соединение Марса с Нептуном. В ночь с четверга на пятницу ожидайте вещих снов, подсказок интуиции, инсайтов. Не пытайтесь включать логику – доверьтесь внутреннему голосу, – рассказала "Дни.ру" астролог Лилия Любимова. – Есть, правда, у этого аспекта еще одна сторона: он делает нас физически и энергетически слабее. Отсюда предостережение: отложите "подвиги" на садовом участке или спортзале. Серьезная физическая нагрузка сейчас неполезна, зато дневной сон в гамаке на свежем воздухе – самое то".

Овен

Удивительно, но Овнам на этой неделе захочется нести в мир спокойствие и благость. Вы будете мирить конфликтующих и улаживать конфликты. Разумеется, в своем стиле. Будет много общения – как живого, так и онлайн. Совет гороскопа: ищите возможность побыть наедине с собой. Можно даже записывать свои инсайты, задумки.

Телец

Тельцов ошарашат неожиданности типа приглашения на телевидение или радио. Правда, здесь нужно быть осторожнее – ваши пять минут славы могут вызвать зависть или неадекватную реакцию у некоторых людей. Делайте выводы! Звезды помогут разобраться в друзьях и вполне возможно, с кем-то из них вы расстанетесь навсегда.

Близнецы

Среда – благословенный день для Близнецов: любые дела будут удачны, но особенно повезет в учебе, поездках и контактах с другими странами. В этот день у вас будет еще и отличное настроение, что добавит уверенности в себе. В четверг и пятницу следите за событиями на работе и делайте выводы.

Рак

Прекрасная неделя для Раков, которые готовы впустить в свою жизнь ветер перемен. Появятся новые знакомства, способы зарабатывать деньги и общаться. Тем, кто готов это осваивать, звезды дадут шансы на развитие. Не последнюю роль будут играть друзья, бывшие и нынешние руководители, коллеги, говорится в гороскопе.

Лев

Удаленная работа – если она вам нужна – стопроцентно найдется на этой неделе. Используйте для поисков интернет и своих знакомых. Некоторых Львов огорошит сумма, неожиданно поступившая на счет – это будет компенсация или старый долг. Найдутся и те, кого ближе к выходным закружит новая любовная история!

Дева

У Дев – неделя тихой радости. Улучшатся условия труда или отношения с коллегами, будет меньше работы или просто спадет напряжение. Если у вас накопились дела – займитесь ими в среду, день обещает быть плодотворным. Ближе к выходным сместите фокус внимания на личную жизнь – там тоже все неплохо.

Весы

Весам стоит внимательно перечитать последний абзац вступления к этому прогнозу. Совет гороскопа больше отдыхать и меньше трудиться – он именно для вас! А вот интеллектуальная нагрузка, в отличие от физической, пойдет на пользу. Изучение языков, творчество, занятия с детьми – здесь у вас будет повод гордиться собой.

Скорпион

Креативное мышление Скорпионов на высоте. Если вы давно ищете нестандартное решение какой-то проблемы, займитесь этим. Рисуйте схемы, майнд-карты, подходите к процессу творчески. При этом не забывайте о доме и семье – Луна намекает, что оттуда на вас могут смотреть с обидой или претензиями.

Стрелец

Звезды готовы осыпать Стрельцов розовыми сердечками. Расположены ли вы к романтике? Если нет, все равно не отгораживайтесь от людей, которые вами искренне интересуются. Но часть недели обязательно посвятите своему дому, уходу за растениями или рукоделию – результаты еще долго будут радовать вас!

Козерог

Козероги получат деньги, причем именно заработанные. Даже если это будет подарок от бабушки – знайте, вам придется их каким-то образом отработать. Но все равно это будет приятно. Желающим разобраться в новых гаджетах, сервисах или программах, купить новый телефон, стоит заняться этим в четверг-пятницу, советует гороскоп.

Водолей

Луна в знаке Водолея получает мощную поддержку Солнца, и вы – вместе с ней. В середине недели может случиться приятное романтическое знакомство или… беременность. Вообще неделя будет удачной, а Водолеям, которые связаны с творчеством, детьми или индустрией красоты, повезет вдвойне!

Рыбы

Рыбам пора заняться собой. Причем, стратегически. Запишите: где вы сейчас находитесь, в какой точке, об этом ли мечтали? Гороскоп на неделю призывает не бояться углубиться – рано или поздно все равно придется взглянуть правде в глаза. Поддержку ищите дома, в семье – там вас выслушают и поймут.

5 июня 2020, 11:14

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