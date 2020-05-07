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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Никакой личной жизни. Одно астрологическое событие меняет весь фон ближайшего месяца – 13 мая планета любви и денег Венера становится ретроградной. А значит, свадьбы, свидания, знакомства и другие романтические планы придется отложить.
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"До 25 июня мы будем чувствовать затруднения в сферах любви и взаимодействия с противоположным полом, финансах и делах, связанных с модой, красотой, косметологией, искусством, – рассказывает астролог Лилия Любимова. – Но, к счастью, случится это с Венерой в Близнецах, так что переживать проблемы мы будем легко, и даже с юмором".

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Ну а в остальном неделя будет вполне оптимистичной. К выходным Меркурий, подружившись с Хироном, поможет найти общий язык с любым собеседником, разрулить даже застарелый конфликт и добиться впечатляющих успехов в общении.

В этот уик-энд хорошо знакомиться, выстраивать новые связи, заниматься самопродвижением, искать дружескую поддерживающую среду. При этом звезды дают ясно понять, что расслабляться нам еще рано. И даже если кажется, что все самое трудное уже позади, действуйте так, как подсказывает вам разум, а не эмоции.

Овен

Идеальное время для примирения с родственниками, друзьями, соседями, братьями и сестрами. И они, и вы сейчас максимально дружелюбны, так что поторопитесь наладить те отношения, в которых когда-то наломали дров. Также гороскоп обещает Овнам благополучный исход всех дел, связанных с документами.

Телец

Деньги! Ну наконец-то! Свет в конце тоннеля забрезжил и вы явно увидели, куда вам идти и как действовать, чтобы поправить свое финансовое положение. Совет гороскопа один: действуйте как можно деликатнее. Не давите на собеседников, улыбайтесь, демонстрируйте оптимизм!

Близнецы

Добро пожаловать на прогулку по граблям! На какие вы еще не наступали? На этой неделе вы сможете явственно увидеть свои ошибки и промахи. И если проявите легкомыслие – повторить их! Пожалуйста, будьте бдительны с 11 по 17 мая. Помните, что люди, поступившие с вами неэтично, совершенно не изменились.

Рак

Это неделя закулисных стратегий. С 11 по 17 мая Ракам придется все время действовать в обход, а не напрямую. Готовьтесь много общаться с коллегами, работодателями, бизнес-партнерами или клиентами. Ищите тех, кто готов вас поддержать. Если сможете сориентироваться в моменте, вас ждет успех.

Лев

Важные события на этой неделе будут касаться учебы, юридических вопросов и дальних поездок. Вы будете что-то осторожно планировать, готовить документы, работать на перспективу. Это удачная неделя для Львов, которые умеют до поры до времени держать планы при себе и не афишировать свои успехи.

Дева

Уделите внимание делам мужа/жены – на этой неделе партнерам Дев будет нужна помощь и поддержка. При этом не забывайте и о своих интересах. Звезды благоволят финансовым делам: в гороскопе говорится, что можно оформлять субсидии, компенсации, страховки, подавать на алименты. В выходные позвольте себе полностью переключиться и поработать на даче, огороде.

Весы

Несмотря ни на что, Весы почувствуют себя на редкость гармонично. Все у вас ладится, идет по плану, и пусть вы не хватаете звезд с неба, в текущей ситуации даже такие успехи вполне заслуживают уважения. Продолжайте двигаться вперед, периодически устраивая себе хороший отдых.

Скорпион

Отличная неделя для Скорпионов-судей, юристов, преподавателей. Всем остальным звезды тоже будут помогать и подсказывать верные решения. Главное условие – оставайтесь на светлой стороне: не используйте грязные методы, вранье, давление и тому подобное. В выходные исключите алкоголь.

Стрелец

Любовная переписка, выяснение каких-то вопросов в семье – Стрельцов ждет много общения на личные темы. Опасайтесь вместе с Венерой забуксовать на одном месте и погрязнуть в обсуждении важных вопросов типа "Кто первый начал". Прощайте чужие промахи, не тратьте время на глупости, советует гороскоп.

Козерог

Высыпайтесь и хорошенько отдыхайте – вас ждут большие нагрузки! У работающих Козерогов могут появиться новые обязанности, у оставшихся без работы будет шанс ее найти. Выходные постарайтесь провести с семьей – делайте какое-нибудь общее дело, это оставит массу приятных воспоминаний у всех.

Водолей

Луна в знаке Водолея, а вы, что называется, в своей тарелке. Неделя обещает быть комфортной и легкой. Творческим Водолеям можно заняться поиском тем и сюжетов, остальным – просто плыть по течению. Лучший формат отдыха в выходные – общение в групповых чатах с друзьями издалека.

Рыбы

На этой неделе с 11 по 17 мая Рыбам придется вернуться к темам, которые уже занимали вас в апреле. Звезды дадут шанс исправить свои ошибки. Кроме того, гороскоп обещает успех в деловой сфере: хотя денег пока не станет больше, появится возможность их заработать. Ближе к выходным попробуйте перебраться на природу – она ваш источник силы.

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7 мая 2020, 19:48

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