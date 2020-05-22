Совет на выходные 23-24 мая 2020 года

"Это может быть практически что угодно. Например, простая чашечка кофе для кого-то является неизменным атрибутом хорошего утра, и показателем того, что день будет заряжен энергией, и поэтому отказываться от нее не надо, как бы вас не дергали со стороны, - поясняет синхролог Наталья Ковалева. – Если вам грустно, одолели неприятные мысли или, может быть, вы устали от чего-то, воспользуйтесь позитивными ассоциациями. Ведь это довольно простой, но на самом деле очень хорошо работающий способ поднять себе настроение".
Эти дни хороши, чтобы создавать подобного рода ассоциации самому себе или кому-то еще. Причем, чем более креативно вы проявите себя в этом вопросе, тем лучше будет результат. Отличной идеей будет задаться целью сделать в эти дни что-то яркое и хорошее для своего ребенка или кого-то, с кем вас связывают романтические отношения, чтобы это что-то осталось в памяти надолго и могло согреть когда-нибудь потом. Поверьте, хорошо и тепло от этого станет не только ему, но и вам!
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Помогите назвать жену
Новая мода. Упадете точно.
Где пропала невест а покойника?
Толстая и одинокая