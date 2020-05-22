Совет на выходные 23-24 мая 2020 года

В эти выходные хорошим способом подбодрить себя и сохранить хорошее настроение станет осознанная опора на собственные позитивные ассоциации. Вспомните, что неизменно вызывает у вас улыбку, возрождает приятные эмоции, заставляет ваше сердце радостно биться. Пусть это станет неким триггером, который запустит ощущение счастья.

"Это может быть практически что угодно. Например, простая чашечка кофе для кого-то является неизменным атрибутом хорошего утра, и показателем того, что день будет заряжен энергией, и поэтому отказываться от нее не надо, как бы вас не дергали со стороны, - поясняет синхролог Наталья Ковалева. – Если вам грустно, одолели неприятные мысли или, может быть, вы устали от чего-то, воспользуйтесь позитивными ассоциациями. Ведь это довольно простой, но на самом деле очень хорошо работающий способ поднять себе настроение".

Эти дни хороши, чтобы создавать подобного рода ассоциации самому себе или кому-то еще. Причем, чем более креативно вы проявите себя в этом вопросе, тем лучше будет результат. Отличной идеей будет задаться целью сделать в эти дни что-то яркое и хорошее для своего ребенка или кого-то, с кем вас связывают романтические отношения, чтобы это что-то осталось в памяти надолго и могло согреть когда-нибудь потом. Поверьте, хорошо и тепло от этого станет не только ему, но и вам!