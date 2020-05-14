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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фото: Mel Longhurst/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Выдыхаем и никуда не торопимся. Начало этой недели – не для трудовых подвигов и великих дел: Марс в разрушительном градусе и Солнце на исходе знака Тельца создадут фон, больше подходящий для отдыха, чем для работы, спорта и решения накопившихся проблем.
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"Переходя из одного знака в другой, Солнце всегда снижает у нас уровень энергии. Многие будут чувствовать некоторую разбитость, невозможность сконцентрироваться, сонливость. Ослабевают в такие моменты и защитные силы организма, так что не пренебрегайте масками, перчатками и прочими защитными средствами", – предупреждает астролог Лилия Любимова.

Такая обстановка продлится до четверга – 21 мая Солнце войдет в знак жизнерадостных и легких Близнецов, и мир вокруг засияет новыми красками. А окончательно перелистнуть страницу поможет Новолуние 22 мая. В нашу жизнь войдут новые темы и желания, планы, надежды и перемены.

Суббота будет идеальным днем для планирования дел на месяц вперед, для учебы и общения. В выходные можно заводить знакомства, флиртовать, созваниваться с друзьями, смотреть сериалы и читать книги. А если есть возможность – гулять, работать на даче, играть в подвижные игры на природе.

Овен

Это последняя неделя весны, когда Овны могут позволить себе жить в медленном темпе. Уже к выходным возникнет необходимость действовать более энергично, много говорить, писать, выступать, учиться или учить. Гороскоп советует готовиться к активному началу лета!

Телец

Тельцам реально нужен отдых. Последние месяцы вас штормило и бросало из крайности в крайность, так что даже если вы провели это время в самоизоляции, у вас наверняка было ощущение крайней загруженности. Пришло время долгожданной тишины. Отдыхайте и восстанавливайтесь!

Близнецы

Четверг и пятница – важные дни в жизни Близнецов. Солнце входит в ваш знак, протягивая невидимую руку помощи. Затем Новолуние дает просветление и инсайты. Планируйте на вторую часть недели дела, которые давно откладывали – успех будет на вашей стороне, советует гороскоп.

Рак

В отличие от многих, вы не рветесь на работу, на улицы, в парки и торговые центры. Вам хочется, наоборот, продлить время домоседства. Если это возможно – идите на уступки своим желаниям, побудьте дома, посвящая время детям и другим членам семьи.

Лев

На этой неделе Львам пора выходить в свет. Если не в реальной жизни, то хотя бы в онлайне. Расширяйте круг знакомых, общайтесь, ведите прямые эфиры, рассылайте информацию о себе, если ищете новую работу или клиентов и заказчиков. Привлекайте друзей – от них может прийти обнадеживающая информация.

Дева

Работа или бизнес – вот ваши темы на ближайший месяц. Девам предстоит решать сложные задачи, пробивать себе дорогу, работать сверхурочно. Но все это принесет плоды – у вас получится достичь цели. Во второй половине недели можно начинать задуманные дела.

Весы

Четверг и пятница – счастливые дни для Весов-юристов, писателей, студентов, учеников и преподавателей. Везение включится в профессиональной сфере, но и дома, в семье, все будет в порядке. Правда, почти не будет свободного времени, но зато вы реализуете амбиции и будете довольны собой.

Скорпион

Прекрасное, плодотворное время. В обстоятельствах текущей недели Скорпионы почувствуют себя, как рыбы в воде. Все будет в вашу пользу или по крайней мере не во вред, говорится в гороскопе. Кроме того, вы будете хорошо ориентироваться в ситуации и понимать, как вам поступать, что говорить, к кому обращаться.

Стрелец

В личной жизни Стрельцов назрели перемены. Гороскоп предупреждает, что накопившиеся эмоции прорвутся наружу. Недовольные своим браком захотят развестись, влюбленные – наоборот, решатся на брак. Те, у кого все стабильно, могут захотеть какой-то встряски, адреналина. В любом случае проявляйте благоразумие!

Козерог

Козероги почувствуют себя гораздо лучше, чем в начале весны. Появятся силы, желание что-то делать. Не тратьте время понапрасну и приступайте к реализации своих планов. Удача ждет Козерогов в сферах, связанных с работой и здоровьем. Можно начинать заниматься спортом – это получится легко, без принуждений.

Водолей

У Водолеев будет прекрасная возможность похудеть. Сатурн в вашем знаке поможет сбросить вес, не прибегая к кардинальным мерам. Тем, для кого эта тема неактуальна, стоит попробовать выработать новые хорошие привычки – рано вставать, бросить курить или просиживать долгое время в интернете.

Рыбы

Марс бодро шагает по вашему знаку, не давая вам лениться и жаловаться на усталость. Работать на этой неделе Рыбам придется много, указывает гороскоп. И во всех случаях вы будете чувствовать, что делает свое дело с удовольствием. Перемены коснутся вашего жилища и состава семьи: возможно, приедут гости или вы переберетесь на дачу.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

14 мая 2020, 21:46

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