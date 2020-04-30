Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Это неделя солнечных брызг! Дуэт Солнца с Меркурием придаст легкости и оптимизма даже тем, кто еще вчера тревожился или унывал. В самом деле, ну сколько можно жить в перманентном стрессе? Скоро всех нас охватит всеобщее желание общаться и двигаться.

Многие на этом не остановятся и захотят веселиться по-настоящему – с алкоголем и шашлыками. Тут звезды солидарны с медиками, призывающими к здравомыслию – нынешние майские праздники не лучшее время для такого досуга.

"Отвлекаться стоит на творчество и поиск нестандартных решений, советует астролог Лилия Любимова. – Полезно не только рисовать или рукодельничать, но и что-то придумывать, модернизировать, улучшать. До конца недели планеты будут поддерживать все наши креативные идеи".

К выходным наступит некоторое затишье, так что отмечать столь любимый праздник 9 мая многие предпочтут скромно, по-семейному. В эти дни рекомендуется прислушиваться к голосу своей интуиции и, как ни странно это звучит, хорошенько высыпаться!

Овен

События будут подталкивать вас к решению материальных проблем. Как зарабатывать деньги в новых реалиях? Какие выгоды дает вам ситуация? Поиск ответов на такие вопросы будет актуален. Только не пытайтесь искать исторические примеры и хвататься за чужие схемы – мыслите самостоятельно.

Телец

В вашем знаке по-прежнему тесновато от планет. Солнце, Меркурий, Уран дают гремучую смесь энергий. Неудивительно, что вы не можете определиться в каком-то сложном выборе. Используйте эту неделю для работы над своим имиджем, внешностью, ораторскими способностями, манерами. Все это скоро пригодится.

Близнецы

Боевой настрой может неожиданно смениться в середине недели на прокрастинацию. Причиной будет мысль о том, что вы больше не хотите идти по жизни в прежнем направлении. Не пугайтесь, ведь всегда можно поискать что-то новое. Главное – не обсуждайте это пока с окружающими, потерпите, советует гороскоп.

Рак

У Раков забот полон рот. Однако звезды рекомендуют вам решать не только текущие бытовые вопросы, но и мыслить стратегически. Гороскоп на неделю призывает прошерстить свои навыки, объективно оценить знания и таланты, наметить цели. Конечно, параллельно вы можете делать все, что хотите, но внутреннюю работу не прекращайте!

Лев

Подходит к концу важный этап, связанный с работой. Вам придется сделать выводы либо принять решение по итогам событий. Кроме того, назрела необходимость вложить энергию в домашние дела – они вас заждались! Выходные постарайтесь провести тихо и уединенно, чтобы полностью сменить ритм.

Дева

Дев, которые работают из дома или мечтают найти работу онлайн, ждет интересная неделя. Вы откроете для себя новые возможности, но какие-то семейные дела могут повлиять на эти планы. Постарайтесь сделать паузу и переключиться на кулинарию, уход за цветами, работу в саду, и решение придет само.

Весы

Усидеть на месте будет сложно. Усталость от ограничений берет свое – ваша душа рвется на свободу. По совету гороскопа, попробуйте направить этот порыв в мирное русло. Займитесь расхламлением дома, вымойте окна или вскопайте маме огород. И помните: на этой неделе вам противопоказан алкоголь.

Скорпион

Полнолуние в вашем знаке 7 мая вызовет сильные эмоции. Вы определитесь с выбором или решитесь на какой-то шаг. Чтобы сладить с бушующей внутри энергией, занимайтесь чем-то энергозатратным. Вам важно доводить себя до физической усталости, а какой будет нагрузка – не принципиально.

Стрелец

Луна в вашем знаке конфликтует с Венерой в Близнецах, предупреждает гороскоп. Это может вызвать осложнение в отношениях с женщинами или легкую грусть без очевидного повода. Поднять настроение помогут занятия любимым делом и прогулки на свежем воздухе. Перезагружайте мозг – на следующей неделе будет много работы!

Козерог

Козерогов ждет новая любовная история! Она будет необычной и непохожей на предыдущие сердечные увлечения, ведь вы очень сильно изменились и стали мудрее. Неделя также принесет неожиданное решение проблемы с детьми или творчеством – все окажется проще, чем казалось раньше.

Водолей

Кто-то страдает в эпоху перемен, но только не вы. Конечно, старик Сатурн в вашем знаке дает о себе знать – приходится больше работать и меньше иметь. Но нет худа без добра, напоминает гороскоп. Звезды обещают Водолеям, мечтающим переехать, шанс на этой неделе. Просматривайте объявления, общайтесь с агентами по недвижимости.

Рыбы

Нептун в вашем знаке делает чарующий аспект к Солнцу, наполняя вас тихой радостью и вдохновением. Гороскоп призывает реализовать его так, как сами считаете нужным. А если вам еще и удастся перебраться поближе к природе, голубое майское небо и яркая сочная травка быстро сотрут накопленный стресс и придадут вам сил.