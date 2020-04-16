Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года

Ракам сопутствует удача, Весам стоит обратить внимание на здоровье, а Скорпионам лучше не размениваться по мелочам. Гороскоп на сегодня, пятница, 17 апреля 2020 года, обещает всем знакам плодотворный день.

Овен

Овны сегодня энергичны как никогда. Остальные знаки лишь могут позавидовать вашей работоспособности. Не стоит зарывать свой потенциал, поэтому присмотритесь к делам, которые давно откладывали. Пятница – прекрасное время, чтобы разобрать шкаф, сделать генеральную уборку или наконец-то засесть за изучение иностранного языка.

Телец

Гороскоп советует Тельцам оставить последний рабочий день недели для выходного. Если нельзя отложить важные вопросы до понедельника, все же постарайтесь сегодня свести к минимуму трудовую деятельность. 17 апреля лучше провести в горячей ванне за чтением любимого романа или за просмотром сериала – кажется, вы пропустили несколько выпусков.

Близнецы

Внимательность – второе имя для Близнецов сегодня. В эту пятницу нельзя недооценивать внутренний голос, который шепчет "здесь что-то не так". Это может касаться и рабочих моментов, и личной жизни. Остерегайтесь неискренности – она может сыграть с вами злую шутку.

Рак

Гороскоп говорит, что ракам в пятницу повезет. Да-да, счастливчики, сегодня ваш день. Утром будет невероятный прилив энергии – возможно, перед работой вы успеете и горы свернуть. Вторая половина сегодня пройдет более размеренно. Возможно, вы получите неожиданный сюрприз от тайного поклонника или давнего друга. Главное, не накручивайте себе по пустякам – это лишнее!

Лев

Воинственность и агрессивность могут стать спутниками этой пятницы для Львов. Однако стоит постараться не накручивать себя и вообще держаться подальше от людей, которые могут спровоцировать. Лучше всего 17 апреля оградить себя от посторонних и провести день наедине с собой. Сегодня не ваш день, увы.

Дева

Гороскоп сообщает, что Девы сегодня будут на высоте. Бодрость, яркость, энергия – вот три слова, которые описывают ваш последний рабочий день на этой неделе. Однако будет полезно добавить несколько плюсиков себе в карму. Не стесняйтесь делиться с друзьями и коллегами своим позитивом.

Весы

17 апреля – прекрасный день для Весов, чтобы позаботиться о здоровье. Давно мечтали начать делать зарядку по утрам или выучить пару новых асан в йоге? Что ж, момент настал. Не торопитесь сегодня принимать решения. Лучше отложить важные дела до понедельника и просто насладиться весенней погодой (правда, лучше из окна дома – не забываем про самоизоляцию).

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит размениваться по мелочам. Старайтесь в эту пятницу быть максимально продуктивным, чтобы не попасть в сложную ситуацию. День потребует от вас максимальной концентрации на работе и отношениях. Гороскоп советует вечером расслабиться и посвятить время только себе.

Стрелец

Давно думали, когда найти подходящий момент для чего-либо? Вот, он наступил. Для Стрельцов 17 апреля станет плодотворным днем. Чтобы вы ни затеяли, все пройдет на высшем уровне. Правда, старайтесь избегать негатива со стороны – "левые" люди лишь помешают вашей блестящей идее. Вторая половина сегодня прекрасно подойдет для изучения языков или чтения. Впрочем, просмотр нового фильма тоже можно назвать самообразованием.

Козерог

Козероги сегодня смогут начать реализовывать давнюю мечту. Правда, для этого от вас потребуется максимальная концентрация. Эта пятница будет богата на предложения, поэтому не стоит бросаться на первое попавшееся. Это касается и работы, и личной жизни. Гороскоп советует провести пятницу с умом, и это принесет скорый успех.

Водолей

Не спешите рвать все связи с теми, кто вас обидел сегодня. Да, пятница для Водолеев будет на самой радужной, однако стоит взять волю в кулак и дожить до конца дня с честью. Впрочем, гороскоп говорит, что можно просто дистанцироваться от проблем и посвятить последний рабочий день только себе. Бокал вина, плед, любимый человек рядом – отличный план.

Рыбы

Сегодня Рыбы, как сообщает гороскоп, будут на высоте. 17 апреля – определенно, ваш день. Несмотря на то, что пятница – последний день рабочей недели, и все уже порядком утомились, вы будете источать энергию. Постарайтесь не растерять энергию до вечера – вас ждет сюрприз.

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