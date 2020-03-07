Совет на выходные 7-9 марта 2020 года

"Речь идет о какой-то конкретной области вашей жизни. Попробуйте вспомнить: очень вероятно, что не так давно вы уже сделали правильный выбор, но почему-то притормозили. Теперь же перед вами вырисовывается довольно гладкий путь в нужную сторону. Скажите себе, что вы молодец, и спокойно идите туда, куда считаете нужным", - говорит синхролог Наталья Ковалева.
По словам эксперта, этот путь не обязательно приведет к каким-то осязаемым вещам. Это может быть и терпеливо взращенный подход к жизни, новый угол зрения, с которого вы уже начинаете смотреть на жизнь. Например, закопавшись в серых буднях и осознав "однотонность" своей жизни вы поняли, что именно хотели бы в нее добавить, и приступили к этому и начали отмечать положительные сдвиги.
В первую очередь обратите внимание на взаимоотношения с вашей семьей, а также на темы, затрагивающие детей, творчество, романтические отношения, дом и недвижимость.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
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