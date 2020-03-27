В этот уик-энд Львы будут купаться во внимании противоположного пола, у практичных Козерогов проснется интуиция, которая поможет разобраться в любовных отношениях, а Девам звезды обещают исполнение всех желаний. Подробный гороскоп на выходные – в материале "Дни.ру".

Овен

На этих выходных Овны задумаются об онлайн-образовании. История искусств, классическая музыка, драматическое искусство, кулинария, столярное дело – во что бы вы ни погрузились сейчас, очень вероятно это станет вашим хобби надолго. Кстати, не исключено, что некоторые представители вашего знака решат получить в этой сфере профессиональное образование, которое очень может пригодиться в будущем.

Телец

Вы хорошо поработали на прошедшей неделе и сейчас самое время сосредоточиться на вопросах, которые особенно важны для вас лично. В эти выходные займитесь долгосрочным планированием, изучите юридические вопросы, касающиеся будущих крупных покупок. Если ваши отношения с партнером приносят вам радость, то в гороскопе есть четкое указание – сейчас самое время помечтать о свадебном торжестве, о том, каким оно будет, когда закончатся ограничения из-за мирового кризиса.

Близнецы

В эти выходные Близнецам предстоит серьезный разговор со второй половинкой, благодаря чему ваши отношения выйдут на следующий уровень. Спокойно и без упреков обсудите с любимым человеком тему денег, работы и личных привычек. Вероятнее всего вы обнаружите, что вы и ваш партнер более совместимы, чем вы думали, читая гороскопы. Эта доверительная беседа станет важным шагом вперед.

Рак

В эти выходные Ракам представится шанс начать все с начала. И чтобы воспользоваться им, вам необходимо выйти из зоны комфорта и сделать первый шаг. Сейчас идеальное время для того, чтобы строить планы, которые вы слишком долго задвигали на задний план. Не позволяйте сомнениям мешать исполнению задуманного, будьте смелее.

Лев

Львы внезапно ощутят повышенное внимание противоположного пола. Вас могут вспомнить все бывшие партнеры, которые неожиданно решат узнать, как ваши дела. Не удивляйтесь, наслаждайтесь комплиментами и восхищением противоположного пола. Если вы состоите в крепких отношениях, не отвергайте партнера, в котором тоже неожиданно проснутся "горячие" чувства.

Дева

Если у вас давно зреет желание начать все с чистого листа, то сейчас самое время решиться на этот шаг. Сфера, требующая перемен, может быть любой и касаться бизнеса, отношений или даже вашей личности. Гороскоп на выходные сулит исполнение давних желаний. Все, что вам нужно сделать в эти выходные – лишь воспользоваться этим уникальным шансом.

Весы

Эти выходные Весы с удовольствием проведут со своей семьей. В вас проснутся невероятно нежные чувства по отношению к домочадцам, и вы ясно увидите, что именно является главной ценностью в вашей жизни.

Если ваш роман только зарождается, вам следует проявить инициативу. Даже если раны от прошлых отношений еще не зажили, а уверенность в себе не до конца восстановлена, будьте уверены – пришло время отпустить прошлое и двигаться вперед.

Скорпион

Усилия и энергия, которую Скорпионы потратили на этой неделе, не остались незамеченными. Ваши идеи и результаты произвели впечатление на руководство, так что ждите позитивных изменений в карьере. Правда в этот уик-энд многие Скорпионы внезапно решат, что их время – самый ценный ресурс. Поэтому неожиданно для всех сделают выбор не в пользу работы, а в пользу семьи.

Стрелец

В эти выходные Стрельцов охватит желание начать все сначала. Не позволяйте прошлым неудачам усомниться в себе, рискуйте! Звезды дают указание на возможное увеличение ваших доходов. Вероятно, вы получите повышение на работе или подпишете новый контракт на очень выгодных для вас условиях.

Козерог

Козерогов звезды одарят удивительно полезной способностью использовать одновременно и свой интеллект, и интуицию. Такое умение прекрасно отразится не только на делах, но улучшит ваши романтические отношения. Задушевные разговоры с партнером в эти выходные вы сможете не только проанализировать, но и пропустить через сердце. Это добавит отношениям романтики и нежности.

Водолей

Водолеям везет во всех сферах. Успехи в делах, победы на любовном фронте – все, за что вы беретесь, удается легко и приносит удовольствие. А еще выходные – отличный повод, чтобы провести время с теми, кто вам дорого. Они очень оценят ваше внимание.

Рыбы

На прошедшей неделе планеты побудили вас принять интересное предложение и стать частью амбициозного проекта. Это наполнило вас надеждами и добавило уверенности в себе. Гороскоп на выходные обещает интересную встречу – вы буквально не сможете поверить своему счастью. Сейчас также хорошее время, чтобы подумать над капиталовложениями. Принятые сейчас решения могут принести пользу в будущем.