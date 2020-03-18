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Гороскоп

Гороскоп на завтра, 19 марта 2020 года

Фото: Дни.ру
Больше всего в четверг повезет Стрельцам. Именно они смогут найти баланс между работой, домом и внутренними конфликтами. 
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Овен

Овны в четверг как никогда активны. Не откладывайте в долгий ящик важные дела, а постарайтесь успеть со всем завтра, раз уж выдался такой бодрый день. Сила духа и приподнятое настроение сделают свое дело и в плане отношений со второй половиной. Гороскоп на завтра советует провести вторую половину дня со своим любимым. 

Телец

Не переживайте насчет незапланированных трат – они восполнятся в двойном объеме, если завтра вы будете расставаться с деньгами легко и свободно. Тельцам пойдет на пользу в этот четверг активная жизненная позиция – не отказывайтесь от предложений шефа поработать сверхурочно, ведь это может принести внезапный успех. 

Близнецы

Отдых – залог успеха для вас на четверг. Не бегите впереди паровоза и не пытайтесь все контролировать, иначе есть шанс слегка сойти с ума от несправедливости мира. Смирись и расслабься – отличный девиз, который рекомендует гороскоп на 19 марта для Близнецов. И позаботьтесь о здоровье – есть вероятность внезапно слечь с температурой.  

Рак

Склонные к тревожности Раки завтра могут почувствовать обострение ипохондрии на фоне стрессов и неприятных новостей из внешнего мира. Однако не стоит концентрироваться на негативе. Окружите себя приятными мелочами: горячая ванна, свечи, прохладное вино и любимый сериал. Гороскоп на 19 марта рекомендует сосредоточиться на любви к себе. 

Лев

Вспыльчивые Львы могут в четверг поплатиться за свою несдержанность. Поэтому постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и неприятных споров по мелочам. Провести время дома – будет разумным решением. Вторая половина может приготовить вам завтра приятный сюрприз, но сделайте вид, что удивлены, а гороскоп не предупреждал. 

Дева

Девам уже хочется хорошенько отдохнуть после тяжелой недели, но, увы, завтра только четверг. Впрочем, ничто не помешает вам отправиться вечером в бар и пропустить по стаканчику с друзьями. Особенно удачным может стать встреча со знакомыми, которых вы не видели сотню лет. Гороскоп отмечает, что внезапные посиделки могут перевернуть жизнь с ног на голову. 

Весы

Не пускайте на самотек вопросы, связанные со здоровьем. Постарайтесь именно завтра уделить время походу к врачу, хоть это и может быть сложно из-за паники вокруг пандемии. Однако вам стоит заняться собой, чтобы избежать плачевных последствий в будущем. Забота о себе – ваше задание от гороскопа на четверг. 

Скорпион

Скорпионам завтра лучше всего сосредоточиться на отношениях со второй половиной. Возможно, уже давно требуется выйти на доверительный разговор, иначе любовь может не вынести последних событий в паре. В первой половине дня гороскоп советует сосредоточится на материальном вопросе – просчитать бюджет на ближайшие пару недель станет отличным началом дня. 

Стрелец

Стрельцы завтра – само воплощение стабильности. Вы можете рассчитывать на свои силы в любом вопросе, а также предложить руку помощи нуждающемуся. Однако постарайтесь не перерабатывать. Гороскоп рекомендует воздержаться от дальних поездок. 

Козерог

Денежные вопросы для Козерогов завтра – особые риски. Постарайтесь не вкладываться в крупные покупки и отказывайтесь от выгодных на первый взгляд предложений. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху и поиску внутреннего спокойствия. Возможно, отличной идеей станет встреча с друзьями, пока еще не запрещено выходить на улицу из-за китайского вируса.

Водолей

Вам стоит заглянуть вглубь себя, чтобы понять, чего вы действительно хотите. Не рассчитывайте на помощь со стороны – она может оказаться вредной и увести вас от нужного решения. 19 марта лучше всего посвятить время саморазвитию и общению с близкими, которые, кажется, уже заждались вашего внимания. 

Рыбы

Завтра может показаться, что весь мир против вас. Однако в чем прелесть Рыб – всегда можно принять решение плыть по течению. Не упускайте возможность открыть для себя новые горизонты, пускай и незапланированные. Гороскоп рекомендует не отказываться от спонтанных предложений – авантюры 19 марта пойдут на пользу. 

Автор: 18 марта 2020, 20:00

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