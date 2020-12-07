Овны собрались покорить этот мир, Раки слегка погрузились в себя, а вот Девам расслабиться не удастся. Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, советует отказаться от стандартных решений в пользу креатива.

Овен

Овны в этот вторник бодры и настроены покорить этот чертов мир! Вероятно, сейчас у вас наступил тот долгожданный период в жизни, когда удача сама идет в руки. Особенно это касается личной жизни, поэтому не стоит упускать шанс построить отношения с человеком, который, возможно, будет рядом еще не один год. Однако опасайтесь своих желаний усидеть сразу на двух стульях – сегодня Овнам опасно играть в роковых соблазнителей.



Телец

Сегодня Тельцы суровы как никогда. Кажется, мало что может сбить вас с намеченного пути: людям стоит увидеть ваши сдвинутые к переносице брови, и все двери открыты. Однако стоит обходить стороной близких, они не заслужили вашего гнева, пускай даже и праведного. Лучшим исходом дня для Тельцов станет тихий вечер в компании самого себя или ближайших друзей.



Близнецы

Близнецам в этот вторник стоит позаботиться о своей безопасности. Не стоит соглашаться на сомнительные предложения дальних родственников и бросаться на помощь первым встречным. Лучше всего обратиться вглубь себя и понять, чего нужно вам. Конечно, если Близнецы почувствуют потребность в том, чтобы дарить тепло, не стоит себя ограничивать. Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, советует отказаться от поездок и встреч.

Рак

Раки сегодня, скорее всего, будут погружены в себя. Вы последнее время много думаете о своих чувствах, пытаясь разобраться в себе и тех, кто вас окружает. Рефлексия, определенно, идет вам на пользу, вот только не стоит отдаляться от родных и близких. Постарайтесь в этот вторник уделить больше времени работе – кажется, у Раков наметились интересные перспективы.

Лев

Сегодня Львам нельзя вестись на провокации более опытных коллег. Лучше всего держаться за свое мнение и настаивать, настаивать, настаивать – вот увидите, это приведет к положительным переменам в карьере в ближайшем будущем. Львам в этот вторник лучше запастись терпением, чтобы вечер был только в вашем распоряжении.



Дева

Девам в этот вторник не удастся расслабиться. Кажется, последний месяц перед новым годом будет у вас максимально сумасшедшим. Чтобы перенести нагрузки максимально безопасно для здоровья, не забывайте отдыхать и заряжаться положительными эмоциями. Девам не стоит полагаться только на себя, не забывайте про тех, кто всегда рядом с вами. Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, советует отказаться от спонтанности и работать на результат.

Весы

Весов ждет динамичный вторник, полный приключений. Постарайтесь не отказываться от спонтанных предложений. Сегодня есть возможность заняться делами, которые так давно откладывались. Этот день поможет изменить ваше мироощущение, причем в лучшую сторону. Главное для Весов сегодня не отказываться от возможностей, которые предлагает мир.



Скорпион

Скорпионам сегодня не хватает гармонии, поэтому лучше всего прислушаться к внутреннему я. Лучшим решением дня станет внеплановый выходной – устройте себе разгрузочный день, займите оборонительную позицию на диване с любимым журналом или сериалом. Дела лучше отложить на потом, скорее всего, Скорпионы весь день будут витать в облаках и мечтать о будущем.



Стрельцы

Стрельцам в этот вторник не стоит концентрироваться на работе. Кажется, сегодня она не принесет вам ни удовольствия, ни пользы. Лучше всего взять внеплановый выходной, чтобы хорошенько отдохнуть перед рывком – кажется, оставшаяся неделе обещает быть бурной. Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам работать на опережение проблем.

Козерог

Козероги сегодня безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время вы явно запутались в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Козерогам важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи. Сосредоточьтесь на тех, кто уже вошел в ваше сердце.



Водолей

Водолеи могут сегодня почувствовать неуверенность в себе. Согласны, ощущения не из приятных, и они могут подпортить весь вторник, если вы решите зациклиться. Лучше всего провести день дома, заняться рутиной и пообщаться с домашними. В работе стоит придерживаться правила "лучше меньше, но лучше", так что, Водолеи, не торопитесь с отчетами и делами.



Рыбы

Рыбы сегодня готовы отдать многое за то, чтобы просто прийти домой и лечь. Кажется, неделя началась безумно, поэтому уже во вторник у вас может не хватать ресурсов на, казалось бы, простые задачи. Увы, единственный способ помочь себе – взять выходной. Если же этого сделать нельзя, Рыбам стоит максимально дистанцироваться от проблем окружающих. Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, советует отказаться от лишней работы.