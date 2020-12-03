Перед Близнецами стоит сложный выбор, Раки ужасно устали, а у Скорпионов – дефицит внимания. Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года, советует больше отдыхать и не обращать внимания на мелкие неурядицы.

Овен

Овны, наконец, довольны своей жизнью – ловите этот краткий миг без самокопания. Однако стоит подумать о будущем и вложиться во что-то действительно важное и нужное, например, в здоровье. Не откладывайте поход к стоматологу или занятия спортом – сегодня отличный день для этого. Овнам в эту пятницу будет спокойно и радостно, поэтому расслабляйтесь и наслаждайтесь.



Телец

Тельцы в эту пятницу всеми силами пытаются не поддаваться унынию. Не переживайте, уже в начале следующей недели вы получите то, что так давно хотели, нужно лишь немного подождать. Вторая половина пятницы окажется для Тельцов продуктивной с точки зрения работы, постарайтесь показать все свои навыки – это увеличит вашу ценность как сотрудника.



Близнецы

Близнецам в эту пятницу предстоит выбрать между работой и отношениями. Кажется, ваша тяга к самореализации идет вразрез с потребностями партнера. Да и вы сами уже порядком устали от бесконечных выяснений отношений. Главное в такой ситуации не рубить с плеча и попробовать отказаться от предрассудков – возможно, Близнецам просто стоит взять паузу ненадолго, чтобы привести мысли в порядок. Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года, рекомендует не зацикливаться на проблемах.

Рак

Раки в эту пятницу, скорее всего, будут чувствовать безумную усталость. Вам действительно пора отдохнуть – кажется, вы взвалили на себя слишком много дел. Скорее всего, Раков также тревожат отношения, причем не только в паре, но и с близкими людьми. Чтобы не "закопать" себя окончательно, стоит сделать перерыв в общении и уединиться. Кажется, сейчас вам очень не хватает диалога с самим собой.

Лев

Львов сегодня ждет приятный сюрприз от любимого человека. Проявлять нежность всегда непросто, поэтому здорово, когда кто-то все же решается на первый шаг. Сегодня Львы могут расслабиться и получать удовольствие. Вечер прекрасно подойдет для решения бытовых вопросов и отдыха. Постарайтесь выбросить из головы все тревожные мысли и сосредоточиться на безделье – это поможет настроиться на выходные.



Дева

Девы в эту пятницу готовы растерзать любого, кто посмеет покуситься на их свободу. Кажется, вы слишком долго терпели, вот и пришло время дать отпор, чтобы обозначить личные границы. Вторая половина дня обещает быть более спокойной, тем более вас, скорее всего, ждет сюрприз от возлюбленного. Постарайтесь максимально расслабиться в выходные, чтобы зарядиться энергией для сложной недели. Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года, советует Девам прислушиваться к себе.

Весы

Весы сегодня особенно ранимы. Если есть возможность отменить дела и остаться дома, лучше всего так и поступить. Посвятите себя бытовым вопросам, а вот вечером будет прекрасное время для творчества и самореализации. Не торопитесь ставить на себе крест, все еще будет – очень скоро Весов ждут приятные перемены в плане карьеры. Вам стоит внимательнее слушать внутренний голос.



Скорпион

Скорпионы сегодня могут испытывать дефицит внимания. Чтобы компенсировать, правильнее всего обратиться за помощью к родным или друзьям. Попросите кого-то, кому вы доверяете, приехать, чтобы провести время за разговорами или делами. "Терапевтические" объятия вам сейчас очень нужны. Вечер отлично подойдет для работы – концентрация будет намного выше. Скорпиона не стоит игнорировать свои желания.



Стрельцы

Стрельцам сегодня стоит избегать материальных вопросов. Кажется, эта пятница не лучший день для работы с деньгами. Постарайтесь дистанцироваться от принятия важных решений и отложите встречи до понедельника. Вечер пятницы Стрельцам стоит посвятить планированию на будущую неделю. Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года, рекомендует отказаться от привычных маршрутов и поискать нетривиальные решения.

Козерог

В эту пятницу Козерогам лучше быть внимательнее в отношениях с партнером. Несмотря на то, что вас действительно любят, нужно отдавать тепло в ответ, нельзя все воспринимать как должное. Козерогам стоит отказаться от эгоизма хотя бы на пару часов. Также позаботьтесь о своем здоровье, иначе велика вероятность, что скоро вас может подвести старая травма.

Водолей

Пережить сегодняшний день Водолеям поможет чувство юмора и здоровый пофигизм. В эту пятницу все может валиться из рук, а запланированное, скорее всего, сорвется. Не расстраивайтесь, очень скоро баланс восстановится – Вселенная услышит ваши просьбы. Вечер дня прекрасно подойдет для отдыха и обсуждения планов на будущее – есть шанс, что все загаданное сбудется.



Рыбы

Рыбы в этот день окажутся меж двух огней. Вероятно, вам придется принять важное решение, которое в дальнейшем повлияет на отношения с партнером. Вероятно, уже не первый день вы испытываете дискомфорт в общении с коллегами – эта пятница даст Рыбам шанс прояснить недопонимания. Сегодня вам также не стоит отказываться от спонтанных встреч. Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года, рекомендует больше говорить о своих чувствах.