Весы сегодня, кажется, слишком волнуются, Стрельцы бьют все рекорды на работе, а Водолеи готовы крупно потратиться. Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, рекомендует не отказывать себе в маленьких радостях.

Овен

Этот вторник будет у Овнов очень творческим днем. Скорее всего, вам захочется рисовать, петь, танцевать – одним словом, творить. Не останавливайте в себе эти порывы, возможно, они позволят Овнам узнать себя с другой стороны. Вторая половина дня отлично подойдет для рутины, ну а в первой ни в чем себе не отказывайте – возможно, сегодня вас ждет маленькое сумасшествие.



Телец

Тельцы, сегодня лучше не стоит испытывать себя на прочность – добром это не кончится. Мудрее всего отойти от дел хотя бы на сутки и заняться саморазвитием. Уделите время тому, что вы действительно любите. Также этот вторник прекрасно подойдет для решения семейных дел, вероятно, их порядком поднакопилось. Тельцам не стоит сегодня лезть в споры и общаться с незнакомцами.



Близнецы

Близнецы в этот вторник готовы покорять мир. Кажется, вы миновали стадию апатии, поэтому вам не терпится отправиться навстречу приключениям. Будьте аккуратны и не бросайтесь в омут с головой, сегодня важно грамотно распределить силы. Во второй половине дня Близнецов ждет судьбоносная встреча, поэтому не отказывайтесь от спонтанных предложений. Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, советует действовать по обстоятельствам.



Рак

Раки в этот вторник, скорее всего, эмоционально раздавлены. У вас заканчиваются ресурсы, поэтому важно бережнее относиться к себе и не игнорировать свои потребности. Если отменить работу нельзя, лучше постараться сосредоточиться на задачах. Кажется, в последнее время вы не очень продуктивны на работе – это может не нравиться вашему руководству. Ракам в этот вторник стоит избегать конфликтов.

Лев

Львам сегодня лучше не упускать возможность показать себя с лучшей стороны. Будьте открыты для внезапных предложений, причем как в работе, так и в любви. Вероятно, именно в этот вторник жизнь преподнесет подарок, который круто изменит судьбу. Главное, не прошляпить. Вторая половина дня неплохо подойдет для общения с семьей и решения домашних вопросов.



Дева

У Дев сегодня разгрузочный день. Вы поставили для себя все точки над i, поэтому спокойны и независимы от чужого мнения. В первой половине вторника вам стоит посвятить время себе – массаж или поход в салон красоты – пусть ненадолго, но это подарит заряд бодрости. Вечером лучше всего собраться с людьми, которых вы искренне любите. Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, рекомендует отказаться Девам от лишней работы.



Весы

Весам в этот вторник невероятно волнительно жить. Возможно, сегодня решается что-то очень важное для вас. Однако не стоит нагонять панику и накручивать себя, ведь, скорее всего, ситуация от вас уже никак не зависит. Вторая половина дня прекрасно подойдет для веселья и встреч с друзьями. Весам сегодня как никогда нужна поддержка близких.



Скорпион

Высока вероятность, что в этот вторник у Скорпионов будет настроение "ипохондрик". Мировые новости не способствуют спокойствию, однако это не повод искать все болячки у себя. Внимательно относитесь к сигналам своего тела, но не стоит перегибать палку. Вечер вторника Скорпионам лучше посвятить семье и домашним хлопотам.

Стрельцы

Стрельцам в этот вторник нет равных на работе. Кажется, вся энергия мира сосредоточилась в вас. Что ж, это только на руку – есть возможность показать себя начальству во всей красе. Однако будьте осторожнее, не взваливайте на себя слишком много, чтобы случайно не подвести тех, кому что-то уже обещали. Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, советует Стрельцам иногда осаждать самих же себя.



Козерог

Козерогам сегодня желательно по возможности избегать конфликтов. Главная задача сегодняшнего дня – получить максимальный результат от дела, которому вы посвятили последние несколько месяцев. Если вы давно откладывали важные дела, этот вторник – самое время начать их делать. Также Козерогам нужно быть внимательными в спорах – есть шанс попасться на удочку.



Водолей

Высока вероятность, что в этот вторник Водолеи расстанутся с крупной суммой денег. Однако не расстраивайтесь из-за внезапных трат, они сулят вам радостные перемены. Возможно, вы созрели для покупки недвижимости – сегодня отличный день для больших трат. Вторая половина дня пройдет у Водолеев под знаком "сумасшествие" – кажется, все разом захотят получить от вас ответы на свои вопросы, так что держитесь!



Рыбы

Рыбы в этот вторник не готовы поступиться своими принципами. Кажется, сегодня люди вокруг будут пытаться сбить вас с намеченного курса, но вы непоколебимы. Воспользуйтесь своей настойчивостью, чтобы добиться результатов в деле, которое вы не можете завершить уже очень давно. Гештальты должны закрываться! Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, рекомендует Рыбам не идти на поводу у посторонних.