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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года

Фото: pixabay.com
Скорпионов ждут перемены, Рыбы готовы занырнуть в работу, а Раки слишком тревожны. Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, советует отказаться от спонтанных поступков в пользу надежности.
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Овен

Овны полны сил и энергии, правда, пока не очень ясно, в какое русло стоит ее направить. Постарайтесь оградить себя от негатива, иначе велик шанс уйти в эмоциональный штопор. Вечер понедельника лучше всего посвятить самообразованию – вы будете максимально продуктивны. Также, дорогие Овны, не забывайте о родных и близких, они ждут вашего внимания.

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Телец

Тельцы с головой ушли в новую работу, и им совсем не до отношений. Правда, это может не нравиться вашему партнеру, который остро нуждается в защите и поддержке. Постарайтесь отказаться от резких высказываний в адрес близких и попробуйте сконцентрироваться на положительных эмоциях, которые дарит вам вторая половинка.

Близнецы

Близнецы, несмотря на понедельник, уже чувствуют себя уставшими. Кажется, вам стоит взять дополнительный выходной, чтобы не набраться сил для предстоящей сложной недели. Лучшим решением станет выбор в пользу домашнего дня, полного рутинных хлопот. Вечер Близнецам стоит провести в компании родных и близких, чтобы восстановить баланс положительной энергии. Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, рекомендует не суетиться.

Рак

Раки в этот понедельник особенно ранимы. Кажется, тревога, которую вы испытываете последнее время, не дает спокойно жить. Не волнуйтесь, скоро вы решите проблемы, связанные с жильем и личной жизнь. Главное, помнить, что ключ ко всему у вас уже есть. Ракам не стоит зацикливаться на неудачах, лучше присмотреться к выгодным сторонам вопроса.

Лев

Сегодня у Львов может возникнуть некоторый диссонанс между чувствами и внешним миром. Понедельник лучше всего провести в кругу единомышленников, чтобы они помогли сгладить углы дисбаланса. Сегодня Львам стоит избегать спонтанных встреч и деловых визитов, останьтесь дома и занимайтесь делами, тогда день может стать максимально безопасным.

Дева

Девам в этот понедельник стоит попробовать примириться с собственными мыслями. Кажется, вы готовы к новому нашу в своей жизни, однако пока подсознательно боитесь брать на себя ответственность. Чтобы решить внутреннюю дилемму, стоит обсудить все с близким человеком, от которого, вероятно, также зависит ваше будущее. Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, рекомендует Девам не зацикливаться на неудачах.

Весы

Весам может показаться, что появились проблемы в отношениях с парой. Подозрительность, мнительность и недоверчивость будут сопровождать вас в течение всего дня – причем это будет оправдано. Но не спешите рубить с плеча, стоит остановиться и подумать, взвесить все за и против. Осторожность – ваш девиз. Весам в этот понедельник нужно внимательно относиться к знакам, которые посылает судьба.

Скорпион

Скорпионы могут ожидать крутого жизненного поворота – долгожданного. Правда, для этого придется поступиться своими принципами и стать более гибким в общении. Постарайтесь не спорить до хрипоты, лучше попробовать подстроиться под обстоятельства, хотя это может быть непросто – на гордость придется наступить. Только в случае покорности в в понедельник Скорпионы смогут достичь небывалых результатов.

Стрельцы

Стрельцам в последний день осени стоит обратить внимание на здоровье и постараться отказаться от вредных привычек. Пускай именно сегодня вы сделаете небольшой шаг навстречу к положительным переменам. Вторая половина дня отлично подойдет для работы и решения деловых вопросов, особенно связанных с деньгами. Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, рекомендует Стрельцам не откладывать перемены.

Козерог

Козерогам сегодня стоит лучше следить за языком, иначе есть вероятность потерять почти все то, ради чего вы работали последнее время. Попробуйте не напирать на коллег и семью, будьте тактичны и мягки. Вечер понедельника прекрасно подойдет для рутинных дел и отдыха, а вот работу Козерогам лучше и вовсе отложить на несколько дней.

Водолей

Водолеи сегодня в ударе – что бы вы ни затеяли, все обязательно получится! В понедельник удача будет сопутствовать и в работе, и в личной жизни. Именно сегодня вы окажетесь в расцвете своих сил – восторги будут, ждите. Не забывайте об осторожности в материальных вопросах, старайтесь не бросать сбережения на ветер. Водолеям лучше всего проявить сознательность в общении с коллегами и партнерами.

Рыбы

Рыбам пора с головой уйти в работу. Кажется, последнее время вы делали дела спустя рукава. Если срочно не исправить ситуацию, есть вероятность попасть в неприятную ситуацию. Откажитесь от быстрых решений в пользу надежности. Вторая половина понедельника для Рыб может стать судьбоносной. Главное, не пропустить знак, который дает вам жизнь. Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, советует быть внимательнее.

Автор: 29 ноября 2020, 20:12

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