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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Как вы думаете, какой может быть неделя, которая начинается с затмения? "Ничего хорошего от таких событий ждать не приходится" – можете подумать вы, и… будете неправы! Точнее, не совсем правы. И вот почему.
прочитано 337 раз

Действительно, лунное затмение по оси Стрелец – Близнецы станет серьезной нагрузкой на нервную систему, особенно для Стрельцов, Близнецов, Дев и Рыб. Им стоит поберечь себя и прожить начало недели в щадящем режиме: поменьше нагрузок, минимум важных дел. Но уже со вторника другие планеты возьмутся за исправление ситуации, гласит гороскоп на неделю.

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Венера и Марс, от которых во многом зависит наше самочувствие и состояние, во вторник окажутся в королевских градусах Скорпиона и Овна соответственно. Причем Марс обоснуется в "везучем" градусе надолго – до самой пятницы включительно, рассказала астролог Лилия Любимова.

Это придаст нам активности и энергии, веры в себя, поможет быстро принимать решения и даже легко просыпаться по утрам. Дни со среды по пятницу будут идеальными для деловой жизни, учебы, работы, а также для того чтобы сесть на диету или пойти на фитнес, если вы решили похудеть к Новому году.

Вторник же станет особенным днем для материальной сферы: можно будет делать удачные покупки, совершать сделки, вести коммерческую деятельность. Женщины в этот день смогут удачно привести в порядок прическу, сходить на шопинг, сделать приятную процедуру для лица или тела.

К выходным лучше сбавить обороты и провести их без напряжения. Не планируйте физической нагрузки и суеты, Венера в воскресенье будет проходить уже через разрушительный градус Скорпиона, что может вызвать конфликты в парах и недовольство собой. Чтобы не испортить себе уикенд, откажитесь от "планов громадья" в пользу отдыха, советует гороскоп на неделю.

Овен

Вашей активности можно будет позавидовать! Звезды не ограничивают вас на этой неделе, скорее наоборот – у вас карт-бланш в таких сферах, как карьера, бизнес, учеба, переезд, обращения в гос.структуры, судебные дела, финансовые операции. Ловите попутный ветер!

Телец

Личная жизнь Тельцов может сложиться крайне удачно на этой неделе, особенно если вы сможете поднапустить тумана и не станете на первом же свидании выкладывать о себе все, что помните. Семейным представителям этого знака можно работать над отношениями, делать их глубже и прочнее, гласит гороскоп с 30 ноября по 6 декабря.

Близнецы

Близнецов затмение на какое-то время вышибет из седла. Но вы не из тех, кому нужно много времени на адаптацию. Уже со вторника вы почувствуете необходимость что-то делать, например, укреплять свое здоровье. Кроме того, друзья подкинут вам хлопот, так что вы и не заметите, как пролетят эти 7 дней.

Рак

Раки только к середине недели раскачаются и поймут, что наступил декабрь. Ничего, вы быстро наверстаете упущенное. Четверг – самый благоприятный день, когда Луна в вашем знаке выступит единым фронтом с Венерой и Нептуном. Можно будет достичь больших успехов, использовав тонкий психологический подход, утверждает гороскоп на неделю.

Лев

Вам предстоит неделя больших дел. Львы – студенты и ученики смогут завершить за несколько дней то, что откладывали месяцами, и успешно сдать свои работы. Львам повзрослее будет интересно заниматься домашними проектами. Суббота станет днем семейной и любовной идиллии.

Дева

Среди Дев рекордное количество бухгалтеров, и начиная со вторника звезды будут необыкновенно лояльны к ним. Отчеты легко сдадутся, работа будет спориться. Середину недели посвятите переговорам, общению, переписке. Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря рекомендует провести выходные в тихой семейной обстановке.

Весы

Весам со вторника можно активизировать личную жизнь или броситься зарабатывать деньги. Выбирайте сами, что для вас актуальнее, и занимайтесь этим с энтузиазмом, тогда и отдача будет. В выходные ограничьте контакты с противоположным полом и не пытайтесь ничего покупать / продавать.

Скорпион

Венера в вашем знаке во вторник даст максимальные шансы на успех в делах, в которых вы играете первую скрипку. Личные встречи, собеседования, прямые эфиры пройдут на ура, утверждает гороскоп на неделю. Также в течение недели вы можете сделать рывок и завершить массу мелких дел на работе или дома.

Стрелец

Затмение в последний ноябрьский день может вызвать у вас неприятные ощущения, но вы быстро справитесь с ними. Всю неделю энергии у вас будет только прибавляться. Это отличное время для занятий спортом, воспитания детей, развития личных проектов, учебы, поисков своего призвания.

Козерог

К Козерогам наконец-то придет ощущение облегчения – как будто кто-то снял с ваших плеч тяжелую ношу. Гороскоп на неделю объясняет это изменениями, которые потихоньку происходят в вашу пользу. Эта неделя порадует вас поддержкой других людей, командным духом. Кроме того, у вас будут хорошо получаться все домашние дела.

Водолей

Что бы не случилось накануне, во вторник выложитесь на работе на все 100! Это принесет вам дивиденды, которые вы можете сразу и не заметить. Оставшиеся дни недели хорошо бы посвятить деловому общению и хлопотам, связанным с поездками по городу. В выходные берегите свои отношения.

Рыбы

Неделя начнется вяло под прессингом затмения. А вот вторник станет для вас ярким лучом на пасмурном небе, когда можно будет достичь ощутимых успехов. Со среды по пятницу Рыбы, которые смогут отбросить стеснение, заработают немало денег. А в выходные гороскоп на неделю советует провести время за просмотром сериалов под теплым пледом.

Автор: 27 ноября 2020, 23:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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