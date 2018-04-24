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Lifestyle

Родившая Миддлтон обставила принцессу Диану

Кейт Миддлтон и принцесса Диана. Фото: Dni.Ru
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, родившая ему 23 апреля третьего ребенка, отдала дань памяти принцессе Диане. Она надела очень похожее платье.
прочитано 5986 раз

Через несколько часов после родов Кейт появилась на пороге больницы в красном платье с белым воротничком. Оно весьма напоминает наряд Дианы в 1984 году, в котором та была, когда на свет появился ее младший сын, принц Гарри.

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При этом Кейт выглядит выигрышнее, чем леди Ди. "Она выглядит даже лучше, чем леди Диана! Какое замечательное чувство стиля! Поздравляем из России!" – написал один из наших соотечественников в Twitter. У каждого времени свои модные тенденции, но Кейт, на взгляд обывателя, в своем одеянии смотрится более утонченно.

Отметим, что Миддлтон копировала Диану в 2013 году. Тогда у Кейт и Уильяма родился первенец Джордж. Герцогиня Кембриджская надела платье, похожее на то, в котором была леди Ди после рождения первого сына, Уильяма, в 1982 году.

Стал известен титул новорожденного наследника монаршей семьи. Третий сын Кейт и Уильяма будет носить звание Его Королевское Высочество принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее в Великобритании запустили необычный тотализатор. Букмекеры предложили сделать ставку и попробовать угадать, как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут новорожденного сына. Самые популярные варианты – в специальном опросе Dni.Ru.

Автор: Людмила Фоканова24 апреля 2018, 11:27
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