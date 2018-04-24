Елизавета II озолотится на сыне Кейт Миддлтон

Аналитики прогнозируют, что новорожденный член королевской семьи сможет принести в казну Великобритании десятки миллионов. Благодаря малышу в экономику страны поступит более 50 миллионов фунтов стерлингов еще до того, как мальчику исполнится год.

Заработать на наследниках королеве Елизавете II несложно. Среди статей дохода – продажа сувениров с изображением детей, брендированных снеков и напитков, а также автомобильных люлек.

К тому же перед рождением наследников престола в страну приезжают миллионы туристов. Факт появления ребенка в монаршей семье традиционно закрепляется 62 оружейными залпами из пушек крепости Тауэр и 41 пушечным салютом из парка рядом с Букингемским дворцом. Стоимость номера с видом на это действо может достигать четырех тысяч фунтов стерлингов за ночь.

Благодаря малышам Джорджу и Шарлотте в британский бюджет поступило 300 миллионов фунтов, передает "Коммерсантъ". Но больше всего прибыли Великобритании приносит продажа одежды, вдохновленной образами беременной герцогини и ее детей.

За несколько дней до того, как из роддома выписали принца Джорджа, было продано семь тысяч одеял. Кроме того, все поставившие у букмекеров верно на ее имя – Шарлотта Елизавета Диана – получили около миллиона фунтов.

Публикация от 《Shivangi》 (@_shivangi88_) 23 Апр 2018 в 10:09 PDT

Имя новорожденного сына принца Уильяма и Кейт пока не сообщается. Зато известен титул – Его Королевское Высочество принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.