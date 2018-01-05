Совет на выходные, 6-7 января 2018 года

В эти выходные, несмотря на праздники, очень полезно будет заняться сбором информации по какому-то вопросу или теме, которая важна для вас или же просто интересна.

“Если вы наметите масштабное изучение какого-то вопроса, то процесс будет идти достаточно легко и "с огоньком". Информация будет сама идти к вам в руки, поэтому воспользоваться такими энергиями будет очень неплохо. А если какой-то важный вопрос или ситуация неожиданно начали пробуксовывать, не пытайтесь решить проблему нахрапом. Вероятно, существует некий значимый пласт информации, который пока от вас скрыт, и потребуется немного времени, чтобы его раскопать и решить проблему”, – объясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева.

В целом, в эти дни не стоит стараться решать возникающие вопросы второпях. Даже в достаточно простой на первый взгляд ситуации стоит дополнительно уточнить то, в чем вы не стопроцентно уверены. Особенно это касается детской темы, темы романтических отношений, а также творчества.