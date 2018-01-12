Совет на выходные

Специалист считает, что в эти выходные не стоит "впадать в образ" и пытаться вести себя в соответствии с какой-то заданной ролевой моделью. "Этим вы можете серьезно испортить себе уик-энд, потратив кучу энергии впустую. Более того, если целью такого вашего поведения является желание произвести впечатление на кого-то, то велика вероятность, что достигнута эта цель не будет", – отметила она.

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Ковалева добавила, что такому человеку, вероятно, гораздо комфортнее было бы с "вами настоящим", и сверхусилия по исполнению взятой на себя роли ему вовсе не нужны. "Особенно это касается ситуаций, когда вы пытаетесь соответствовать каким-то образам, коррелирующим с вашими представлениями и убеждениями о ком-то идеальном, кем бы вам хотелось быть или какими вас хотели бы видеть другие. Кроме того, не пытайтесь пустить пыль в глаза иностранцам или кому-то, кто приехал из-за границы, а также не бравируйте своими путешествиями и поездками. Все это не просто не нужно, а даже вредно! Хороших нам всем выходных!" – заключила синхролог-консультант.