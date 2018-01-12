Главные события Москвы с 13 по 19 января

Пролетели насыщенные развлечениями новогодние каникулы. Но жителям и гостям столицы, особенно любителям культпоходов, скучать не придется и в ближайшие семь дней. Ценителей прекрасного ждут выступления знаменитых артистов на концертных и театральных площадках.

13 января, суббота

В Джаз-клубе Игоря Бутмана выступит Трио Олега Аккуратова – пианиста и вокалиста мирового класса. Лауреат многочисленных международных конкурсов, в марте 2014 года он завершал церемонию закрытия Паралимпийских игр в Сочи, впечатлив миллионы зрителей по всему миру.

14 января, воскресенье

На сцене Российского академического молодежного театра (РАМТа) дают спектакль "Демократия" по одноименной пьесе английского драматурга Майкла Фрейна. "Демократия" – хроника головокружительного взлета и не менее стремительного падения Дон Кихота европейской политики Вилли Брандта, положившего начало объединению Германии.

Рассказана история от лица его "верного Санчо Пансы" – Гюнтера Гийома. Шпионский детектив с одной стороны и психологическая драма с другой в этом году претендует на "Золотую маску" сразу в трех категориях.

15 января, понедельник

В "Крокус Сити Холле" пройдет "Рождественская оратория". Музыкальное действо для солистов, двух хоров и симфонического оркестра, созданное митрополитом Иларионом, отметит свой десятилетний юбилей. Особые участники постановки – дети. Они наряду с профессиональными артистами выйдут на сцену. "Мне хотелось бы через эту музыку передать мысль о том, что история Рождества Христова – это не какая-то абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а что она реальная, она такая же реальная, как наши собственные истории", – говорит автор произведения митрополит Иларион.

18 января, четверг

В этот день в Московском международном доме Музыки состоится концерт южнокорейского современного классического пианиста и композитора Yiruma. Уже его первые выступления взорвали музыкальный мир и заставили говорить о нем как о восходящей мегазвезде.

Концертам музыканта сопутствуют неизменные аншлаги, армия его поклонников растет, его с радостью и гордостью принимают лучшие сценические площадки мира. Видео артиста на YouTube набрали более 500 миллионов просмотров. Простые, но мелодичные и эмоциональные пьесы находят отклик в сердцах слушателей, его музыка воодушевляет миллионы людей.

