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Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
В первый же день этой рабочей недели не стоит следовать за тем, что вам посулит удача – не все так кажется, как хочется. Остальное время недели будет как нельзя более способствовать вашим лучшим начинаниям.
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Эта неделя станет хорошим началом для всех ваших дел, уверен астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Взрывоопасным Овнам на начало этой недели следует посоветовать не слишком гнуть свою линию. Это может неправильно отразиться на вас. Уже с четверга все меняется в вашу пользу. Вы можете стать чемпионом во всех делах. Выходные посвятите своим целям.  

ТЕЛЕЦ

Начало недели следует посвятить коллективным делам – только в компании единомышленников вы сможете чего-то добиться. В середине недели возрастает риск получить травму. Следует быть осторожнее как дома, так и на работе. Концовка недели станет для вас более удачной – планируйте дела на это время.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя сказать, что наступившая неделя порадует вас ощутимыми результатами – с самого ее начала вас могут завалить неинтересной, но необходимой повседневной работой. Середина недели будет более оживленной – вам вряд ли дадут прозябать в одиночестве. Ближе к выходным стоит отказаться от любого экстрима.

РАК

Выражение "на работу, как на праздник" в начале недели больше всего подходит вашему знаку. Впрочем, если по каким-то причинам у вас в это время будут выходные, их тоже можно провести плодотворно. Вдохновение иссякнет к середине недели, на смену ему придет обычная рутина. Конец недели посвятите своей второй половинке.

ЛЕВ

В начале недели будет наивно рассчитывать на высокие результаты в работе, зато у вас будет все получаться в решении домашних проблем. В середине недели неожиданно посетит муза, и вы будете способны на настоящее творчество. К сожалению, его не хватит на всю неделю. На выходных можно заняться своим здоровьем.

ДЕВА

Неделя начнется для вас активно, правда, активность будет, скорее, ментальной, чем физической. Не всей информации, которую вы услышите в понедельник, можно будет доверять. Середину недели посвятите дому, семье, родителям. Справившись с домашними проблемами, в выходные можно устроить себе и близким праздник.

ВЕСЫ

К финансовым предложениям, сделанным в первый же рабочий день, относитесь с подозрением. Впрочем, начало недели может быть материально выгодным. В середине недели вас могут отправить в местную командировку, так что готовьтесь к встречам и общению. Конец недели просто великолепен для поездки с семьей на дачу.

СКОРПИОН

Вся неделя пройдет для вас активно, на подъеме. С первого же рабочего дня вы сможете взять на себя бразды правления и выйти на лидирующие позиции. Этот заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и в середину недели. В ее конце не стоит прятаться в четырех стенах – выходные благоприятны для поездки на природу в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит хвататься за все дела одновременно в самом начале наступившей недели. Можно наоборот взять отгул, если он не повредит общему делу. Ваше время начинается со среды – с этого дня будет получаться находить решения почти всех проблем. Выходные можно провести активно. Благоприятным будет занятия спортом и активный отдых.

КОЗЕРОГ

Нельзя сказать, что эта неделя сложится для вас положительно. В ее начале еще можно рассчитывать на результаты, но лишь в коллективной работе. В середине недели будет казаться, что силы оставляют вас – вот тогда можно будет взять таймаут и отдохнуть на скамейке запасных. Прилив энергии обещает быть только в пятницу и в выходные.

ВОДОЛЕЙ

С самого же начала наступившей недели типичные Водолеи смогут вырваться вперед в профессиональных свершениях, в производственном соревновании вам не будет равных. В середине недели на помощь к вам придут друзья. Энергия оставит вас ближе к выходным – не планируйте на это время ответственных мероприятий, просто отдыхайте.

РЫБЫ

На этой неделе именно представители знака Рыб будут в числе фаворитов, любимцев фортуны. В первые ее дни удача придет в делах образования, получения знаний. Вся середина недели хороша для карьерного роста, для успеха на производстве. На выходных днях будет хорошее время для того, чтобы созвониться и встретиться с друзьями. 

31 июля 2017, 11:07

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