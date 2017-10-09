Гороскоп с 9 по 15 октября 2017 года
Астрологический прогноз для читателей Dni.Ru составил эксперт из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
В начале наступившей недели вас ожидают многочисленные поездки, звонки и встречи по делам личным и рабочим. Остаться в одиночестве не грозит. Зато со среды все ваше внимание будет сконцентрировано на домашних делах и заботах. Пятницу и все выходные можно будет провести весело и беззаботно.
ТЕЛЕЦ
Тельцы, как правило, неравнодушны ко всем земным благам, и начало наступившей недели вам, безусловно, понравится – уже в понедельник или вторник вы можете получить какой-то бонус. В середине недели возможны местные командировки. Выходные лучше провести время дома, в кругу семьи, с родителями.
БЛИЗНЕЦЫ
Вся наступившая неделя пройдет для вас на пять с плюсом. С самого первого дня вы сможете проявить все свои лучшие качества и выйти в лидеры как на работе, так и дома. Проведите активно всю неделю, и уже к четвергу получите заслуженную награду за труды. В выходные грех сидеть дома – время для общения и походов в гости.
РАК
Если в первые дни наступившей недели у вас будет получаться не все, не придавайте этому большого значения – в понедельник и вторник вам все равно лучше отдыхать, набираться сил. Ваше время начнется в среду – вот тогда и планируйте все важные для себя мероприятия. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и в выходные.
ЛЕВ
Нельзя сказать, что эта неделя будет для вас целиком и полностью удачной. Если в понедельник и вторник вы еще сможете добиться определенных успехов, но только в коллективных мероприятиях, то в середине недели ваша энергия иссякнет – лучше будет отойти на второй план, уйти в тень. Только в пятницу появится второе дыхание.
ДЕВА
Неделя начинается для вас очень хорошо. Если вы нацелены на карьеру и бизнес, в первые дни все будет складываться просто замечательно, вы добьетесь неплохих результатов. Середина недели будет не столь впечатляющей, а в пятницу силы могут оставить вас. В выходные просто отдыхайте, не обременяя себя никакими заботами.
ВЕСЫ
Типичные Весы – в числе безусловных фаворитов в течение всей этой недели. В ее начале будут успешны интеллектуальные дела, в процессе получения новой информации вам не будет равных. В середине недели у вас будут и практические результаты на работе. Конец недели лучше всего провести в компании преданных друзей, не уединяйтесь.
СКОРПИОН
Настоящий Скорпион ничего не боится, может позволить себе рисковать своей жизнью. Однако в первые два дня стоит проявлять осмотрительность и не подвергать себя опасностям зря. Если хочется приключений, для них больше подходит время со среды и далее. Успех на работе попадает на выходные, поэтому, если вам предложат потрудиться, не отказывайтесь.
СТРЕЛЕЦ
Первые два дня этой недели будут посвящены коллективным мероприятиям – конечно, вы яркая индивидуальность, но сейчас следует почувствовать себя членом команды. Среда и четверг таят в себе некоторую опасность – лучше в эти дни не подвергать себя необдуманному риску. Пятница и выходные дни хорошо подходят для путешествий.
КОЗЕРОГ
Козерог относится к тем знакам, которым по плечу любая работа. Вы сможете убедиться в этом в самом начале наступившей недели, когда придется работать много, но, к сожалению, труды не всегда будут щедро оплачиваться. В середине недели все ваше внимание привлекут коллективные дела и заботы. В выходные следует исключить любой экстрим из своей жизни.
ВОДОЛЕЙ
Первые два дня этой недели будут у вас на редкость творческими и продуктивными. Причем вы можете и хорошо поработать, и приятно отдохнуть. Музы, которые будут вдохновлять в понедельник и вторник, оставят вас уже в среду – придется заняться скучной рутинной работой. Пятницу и выходные дни посвятите своей половине.
РЫБЫ
Начало наступившей недели лучше всего посвятить дому и семье – сейчас не стоит слишком активно вкладываться в бизнес, если он, конечно, не связан с недвижимостью. Самыми яркими днями обещают стать среда и четверг – можно запланировать на это время праздничные мероприятия. В выходные вам будет не до отдыха – займитесь своим здоровьем.
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