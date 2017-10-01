Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года

У каких знаков зодиакального круга в октябре на работе все будет гладко и ровно, а кого ждет пора перемен и обновления? Гороскоп для всех знаков зодиака составила астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Если ваш бизнес нуждается в обновлении, внесении каких-либо изменений, проведите реформы до конца этого месяца, не откладывая на ноябрь. Если вы ищите работу, постарайтесь найти ее в октябре. С финансовой точки зрения месяц благополучный. Однако не транжирьте деньги, ваши траты должны быть оправданы и действительно необходимы. А деньги вам пригодятся в последующие два-три месяца.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не рекомендуется сейчас менять работу или брать на себя новые обязанности. Занимайтесь тем, что хорошо знаете и умеете. Даже над предложением о повышении в должности или переходе на более высокооплачиваемую работу подумайте хорошенько. Именно стабильность в этом месяце принесет вам хороший доход, всегда радующий Тельца.

БЛИЗНЕЦЫ

В бизнесе и на работе дела у Близнецов будут идти хорошо. Воздержитесь от нововведений, реформ и каких-либо еще перемен. Используйте старые наработки, советы давних друзей и коллег, чья компетентность проверена временем. Но мечтайте, хорошо продумывайте идеи, которые вы планируете реализовать в ближайшие несколько месяцев следующих за октябрем.

РАК

У Раков хорошее время, чтоб заниматься недвижимостью. Это относится и к помещениям для ведения бизнеса, и к решению жилищного вопроса. Так что, если вы хотите поменять офис или улучшить жилищные условия, начинайте сейчас. А кто-то из представителей этого знака вообще может решить, что в офисе находиться некомфортно, и перейдет на домашний режим работы или просто займется домашним хозяйством.

ЛЕВ

В деловом отношении Львы сейчас на высоте. Это касается и тех, кто работает по найму, и тех, кто ведет свой бизнес. Имейте в виду, очень многое сейчас зависит от вас. Это и настроение сотрудников, подчиненных или даже начальства, и доходы, как ваши, так и тех, с кем вы работаете. Так что не бойтесь проявлять инициативу и брать ответственность на себя. Все это будет оценено, в том числе и денежно.

ДЕВА

Работа у представителей знака Дева будет идти гладко и ровно, без взлетов и падений. Сюрпризов не будет. Имейте в виду, что в конце месяца могут понадобиться деньги на довольно крупную, на необходимую покупку. Так что постарайтесь в первой половине октября быть посдержаннее в тратах.

ВЕСЫ



У Весов начало нового цикла. Это касается и бизнеса, и работы, да и любого другого способа получать деньги (имеются в виду законные способы). Можно начинать новые проекты, составлять планы, а также обращаться в соответствующие инстанции, чтобы оформить пособия, дотации, льготные кредиты и прочее.

СКОРПИОН

С 11 октября у представителей знака Скорпион начинается "золотой " период. Это обусловлено тем, что знак входит Юпитер. А эта планета позволяет добиться если не всего, чего вы хотите, но по крайней мере многого. А уж упорство, целеустремленность и способность рискнуть, свойственные большинству представителей знака, помогут вам создать то дело, которое вы хотели, получить ту работу, о которой мечтали.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов, особенно рожденных в середине декабря, сейчас не самый простой период. Но октябрь является удачным исключением. Как минимум, до 20 октября, ваш бизнес будет идти лучше, чем у многих других знаков Зодиака. Таким образом, вы сможете использовать это время для создания задела на будущее и внесения необходимых изменений.

КОЗЕРОГ

В октябре наладятся дела у тех представителей знака, у которых накануне были проблемы. Если вы лишились офиса, у вас будет прекрасный выбор, чтобы найти новый. Если вы никак не можете подобрать персонал, именно сейчас они найдутся. А конец месяца принесет хорошие доходы, что, безусловно, порадует Козерогов, так как они любят, когда их труд ценится.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев хорошее время в бизнесе и работе. Особенно удачным октябрь станет для тех представителей знака, которые работают сами на себя, никому не подчиняются и никем не руководят. Кстати, большинство Водолеев предпочитают работать именно так. Основная часть доходов, являющихся платой за работу, последует в следующем месяце.

РЫБЫ

Рыбам, чей бизнес разрушали несколько месяцев Сатурн и Черная Луна, осталось потерпеть совсем немного. Уже с третьей декады октября ваши дела начнут налаживаться. А сейчас ваша задача запланировать направление и темпы развития. Рекомендую обратить свои взоры за рубежи нашей родины. Те, кто будет сотрудничать с зарубежными компаниями, будут наиболее успешными.