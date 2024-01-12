Как не потерять зубы из-за опасных советов в социальных сетях

В сети существует большое количество видеороликов, в которых рассказывается о способах домашнего ухода за зубами. Бездумное следование им может привести к негативным последствиям.

Важно доверять свое здоровье, в том числе и ротовой полости, только врачам. Большинство советов из социальных сетей не работают в реальности, а некоторые и могут спровоцировать потерю зубов или их дорогостоящее лечение. Ридлайф.ру публикует четыре способа остаться без красивой улыбки.

Отбеливание зубов дома

Горе-советчики публикуют десятки рецептов создания средства для того, чтобы сделать улыбку белоснежной. Чаще всего в состав входит перекись водорода или пищевая сода. Врачи предупреждают, что их использование может привести к разрушению эмали и формированию микротрещин.

Использование масел для полоскания

авторы сомнительных каналов рекомендуют подписчикам полоскать рот кунжутным или кокосовым маслом. данный способ не несет какой-либо пользы, равно как и вреда. Лучше проводить данную процедуру с использованием обычных ополаскивателей, в составе которых имеется хлоргексидин.

Подпиливание зубов

Делать это рекомендуют тем, кто по каким-то причинам не очень доволен формой зубов. Инструментами могут выступать и обычная пилка для ногтей, и наждачная бумага. Ни в коем случае не пробуйте реализовать данный совет на практике. Из-за непрофессионального вмешательства есть риск остаться без зубов.

Самодельные пломбы

Их рекомендуют делать самостоятельно в целях экономии. Основной материал при этом – нагретые до мягкости пластиковые шарики. Якобы таким образом происходит закупоривание каналов. Подобная экономия приводит к серьезнейшим осложнениям. Все же лучше посетить врача, который оценит ситуацию и проведет адекватное лечение.



