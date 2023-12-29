Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки

Крепкие и красивые зубы – залог не только привлекательной внешности, но и показатель здоровья. Рассказываем, как долгое время сохранять улыбку.

Для здорового пищеварения важно иметь крепкие зубы. Красивая улыбка еще и крайне привлекательна. Телеканал "360" делится секретом сохранения полости рта в порядке. Исследователям удалось установить, что необходимо чаще целоваться.

Во время соприкосновения губ происходит активный обмен микродозами слюны. Она богата кальцием, фосфором и другими полезными элементами. Все они способствуют укреплению эмали, снижению количества налета и уменьшению риска развития других проблем. Риск заразиться кариесом минимален.

Когда люди целуются, происходит и обмен бактериями. В одном грамме слюны их может быть до 200 млрд. Из-за попадания их в организм, происходит своеобразная тренировка иммунной системы человека. Исследователи также заметили, что поцелую уменьшают воспалительный процесс при заболевании десен. При этом необходимо помнить, что важна при серьезных недугах ротовой полости и профессиональная консультация врача. Обязательно посещайте стоматолога не реже одного раза в год, даже если ничего не болит.