Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня

Магнитная буря продлится два дня. Рассказываем, как помочь себе и близким во время проявления неприятных симптомов.

Сильные возмущения геомагнитного поля ожидаются 30 ноября и 1 декабря. Подобное явление стало следствием мощных вспышек на поверхности Солнца. Телеканал "360" пишет, как защититься от негативного воздействия разрушающих природных сил.

Ученые предупреждают, интенсивность ожидаемого возмущения характеризуется, как "сильная" и "очень сильная". Есть несомненный плюс в таком геошторме – на небе проявится полярное сияние. Жители северных и северо-западных регионов смогут насладиться великолепным зрелищем. Москвичи не смогут его увидеть из-за значительной облачности.

Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение: головную боль, слабость, тошнота. Лицам пожилого возраста, а также гражданам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы важно внимательно следить за изменениями. Если состояние резко ухудшается, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. в остальных случаях рекомендовано симптоматическое лечение и снижение физической активности.