В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля

В оперативном штабе по мониторингу обстановки рассказали, что за минувший день коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 571 россиянина. Полностью выздоровели и покинули больницы 11 277 человек, скончались 333 пациента.
Москва в очередной раз стала лидером среди российских регионов по числу больных. За прошедшие сутки в столице выявили 2 097 новых случаев. Госпитализировано 714 человек, скончались 42 пациента.
На втором месте оказался Санкт-Петербург, где диагноз поставили 943 местным жителям. Далее идет Московская область с 629 инфицированными. Четвертую строчку заняла Нижегородская область с 386 больными, пятую – Воронежская область с 293 больными.
Новые случаи обнаружили еще в 79 регионах. Наименьший прирост заразившихся зафиксировали в Чукотском автономном округе (3 больных), Еврейской автономной области (4 больных), Магаданской области (4 больных), Республиках Тыва (7 больных) и Адыгея (9 больных).
С конца прошлого года по всей стране начал действовать масочный режим. Россиян просят носить средства защиты в общественном транспорте, магазинах, аптеках, театрах и других местах массового скопления людей. Также власти просят всех пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома.
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