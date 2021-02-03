Онколог рассказала о вызывающих врожденный рак продуктах

Детский онколог Евгения Инюшкина рассказала о продуктах, которые способствуют развитию рака у детей даже в утробе матери. Врач отметила, что в медицине такие заболевания называют "врожденной опухолью".
По словам Инюшкиной, наиболее опасными являются добавки, которые используются для обработки пищи и для увеличения её срока годности. К ним относятся нитриты, нитраты и пестициды. Онколог отметила, что эти вещества зачастую непросто удалить с продуктов, передаёт "Радио 1".
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