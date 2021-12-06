В Бразилии двух младенцев случайно вакцинировали от ковида

В Бразилии двум малышам по ошибке поставили прививку от коронавирусной инфекции вместо дозы комбинированный дозы вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B. По данным "Царьграда", двухмесячная девочка и четырехмесячный мальчик получили укол с препаратом от ковида от Pfizer.
Реакция на прививку у малышей последовала незамедлительная. У детей поднялась температура, у мальчика началась лихорадка, а девочку затошнило. Как сообщает телеканал "360", младенцев экстренно госпитализировали, за их состоянием наблюдают врачи.