Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 января 2021 года

В то время как большинство россиян все еще выходят из зимней спячки, Минздрав активно комментирует заявления о недостаточной проверке "Спутника V". По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко, этот шаг был "абсолютно оправдан", так как позволял обеспечить защиту граждан от COVID-19 в сжатые сроки.

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