Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 января 2021 года

Несмотря на то, что многие СМИ публикуют положительную статистику, ситуация с бушующей пандемией коронавируса все еще не прояснилась. Медицинские эксперты уверяют, что применение вакцины способствует скорейшей победе инфекции.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 833 412
- Умерли – 11 582
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Коронавирус в России
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КОРОНАВИРУС В МИРЕ
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