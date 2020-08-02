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Коронавирус

Индийский министр заболел коронавирусом

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Министр внутренних дел Индии Амит Шах на своей странице в Twitter рассказал о своей госпитализации. Он отметил, что после появления первых симптомов коронавируса поспешил сделать тест. Исследования подтвердили его опасения – у чиновника обнаружили COVID-19. Амит Шах посоветовал всем, с кем он недавно контактировал, также пойти проверку.

Автор: 2 августа 2020, 17:57 Источник: RT ✓ Надежный источник

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