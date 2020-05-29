Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года

Новости о коронавирусе уже давно не напоминают сводки с фронта, а люди больше не обращают столь пристального внимания на пугающее увеличивающуюся статистику новых зараженных. Теперь больше внимания они уделяют тому, сколько людей успели выздороветь, и гадают – когда же удастся открыть границы.

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