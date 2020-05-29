Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года

С приближением лета у людей растет оптимизм по поводу условий карантина в Москве, России да и во всем мире. 28 мая 2020 года пока нельзя говорит о готовности мира вернуться к нормальной жизни, однако все яснее ощущается запрос на это.
Последние новости показывают, что научное сообщество по-прежнему усиленно трудится над разработкой вакцины. Не отстают и команды, ищущие лекарство от коронавируса. А пугающие откровения умирающих от болезни в прессе сменились рассказами тех, кому болезнь удалось побороть.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 173 497
- Умерли – 2 254
- Выздоровели – 71 251
Коронавирус в России
- Заболели – 379 376
- Умерли – 4 148
- Выздоровели – 151 111
Коронавирус в мире
- Заболели – 5 847 723
- Умерли – 361 148
- Выздоровели – 2 539 772
Статистка коронавируса на 29 мая 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|173 497
|2 254
|71 251
|Россия
|379 376
|4 148
|151 111
|США
|1 753 314
|102 559
|494 328
|Весь мир
|5 847 723
|361 148
|2 539 772
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