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Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новости о коронавирусе уже давно не напоминают сводки с фронта, а люди больше не обращают столь пристального внимания на пугающее увеличивающуюся статистику новых зараженных. Теперь больше внимания они уделяют тому, сколько людей успели выздороветь, и гадают – когда же удастся открыть границы.
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С приближением лета у людей растет оптимизм по поводу условий карантина в Москве, России да и во всем мире. 28 мая 2020 года пока нельзя говорит о готовности мира вернуться к нормальной жизни, однако все яснее ощущается запрос на это.

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Последние новости показывают, что научное сообщество по-прежнему усиленно трудится над разработкой вакцины. Не отстают и команды, ищущие лекарство от коронавируса. А пугающие откровения умирающих от болезни в прессе сменились рассказами тех, кому болезнь удалось побороть.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 173 497
  • Умерли – 2 254
  • Выздоровели – 71 251

Коронавирус в России

  • Заболели – 379 376
  • Умерли – 4 148
  • Выздоровели – 151 111

Коронавирус в мире

  • Заболели – 5 847 723
  • Умерли – 361 148
  • Выздоровели – 2 539 772

Статистка коронавируса на 29 мая 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва173 497
2 25471 251
Россия379 3764 148151 111
США1 753 314102 559494 328
Весь мир5 847 723
361 148
2 539 772

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 29 мая 2020, 00:03
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