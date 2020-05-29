Обнаружены новые симптомы коронавируса COVID-19

Эксперт по биологической защите Георгий Фролов рассказал россиянам о новых и малоизвестных симптомах коронавируса COVID-19. К ним относится чувство заложенности носа при ее фактическом отсутствии.
Об инфекции также могут свидетельствовать раздражения на языке и в горле. Беспокоиться стоит при частичной потере обоняния и легком, но частом кашле. Фролов отметил, что зачастую подобные симптомы проявляются при так называемом бессимптомном течении болезни, но зараженные могут не обращать на них внимания.
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