Врач заявил о превращении коронавируса в сезонное заболевание

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что коронавирус (COVID-19) со временем станет сезонным заболеванием. Люди будут болеть им в начале весны и конце осени, подобно гриппу.
Тимаков пояснил, что наиболее удобной для КОВИДа является температура воздуха в диапазоне от пяти до 10 градусов тепла, которая характерна именно для этих периодов. В связи с этим эксперт подчеркнул важность приобретения коллективного иммунитета населением.
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