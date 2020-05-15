Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 мая 2020

Вакцина от коронавируса продолжает оставаться в центре внимания. Однако ждать ее выхода в широкий доступ предстоит еще долго. Пока же людям остается лишь следить за обновлением статистики.
По состоянию на 15 мая 2020 года видно, что ситуация в мире начинает постепенно нормализовываться. Однако ждать, что вскоре наступит окончательная победа над эпидемией, не стоит.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 130 716
- Умерли – 1 290
- Выздоровели – 23 327
Коронавирус в России
- Заболели – 252 560
- Умерли – 2 314
- Выздоровели – 53 648
Коронавирус в мире
- Заболели – 4 488 040
- Умерли – 300 472
- Выздоровели – 1 689 634
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|130 716
|1 290
|23 327
|Россия
|252 560
|2 314
|53 648
|США
|1 437 837
|85 534
|311 322
|Весь мир
|4 488 040
|300 472
|1 689 634
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