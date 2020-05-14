Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года

Коронавирус в России становится причиной все новых теорий заговора и слухов. В частности, все следят за статистикой смертей в столице. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 126 004
- Умерли – 1 232
- Выздоровели – 21 506
Коронавирус в России
- Заболели – 242 430
- Умерли – 2 219
- Выздоровели – 48 119
Коронавирус в мире
- Заболели – 4 396 409
- Умерли – 295 467
- Выздоровели – 1 639 459
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|126 004
|1 232
|21 506
|Россия
|242 430
|2 219
|48 119
|США
|1 417 398
|83 980
|300 299
|Весь мир
|4 396 409
|295 467
|1 639 459
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