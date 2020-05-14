Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года

Последние новости на 14 мая 2020 года наглядно демонстрируют, что ситуация с коронавирусом в мире в целом и в России в частности, меняется постепенно, но неумолимо. При этом все следят за данными статистики, чтобы понимать, на каком этапе находится эпидемия.

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