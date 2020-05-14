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Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Последние новости на 14 мая 2020 года наглядно демонстрируют, что ситуация с коронавирусом в мире в целом и в России в частности, меняется постепенно, но неумолимо. При этом все следят за данными статистики, чтобы понимать, на каком этапе находится эпидемия.
прочитано 411 раз

Коронавирус в России становится причиной все новых теорий заговора и слухов. В частности, все следят за статистикой смертей в столице. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 126 004
  • Умерли – 1 232
  • Выздоровели – 21 506

Коронавирус в России

  • Заболели – 242 430
  • Умерли – 2 219
  • Выздоровели – 48 119

Коронавирус в мире

  • Заболели – 4 396 409
  • Умерли – 295 467
  • Выздоровели – 1 639 459

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва126 004
1 23221 506
Россия242 4302 21948 119
США1 417 39883 980300 299
Весь мир4 396 409
295 467
1 639 459

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 14 мая 2020, 00:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус: приколы про COVID-19

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