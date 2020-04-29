"Прошел все круги ада": москвич рассказал об ужасах коронавируса

Москвич признался, что "прошел все круги ада", чтобы победить COVID-19. Врачи предполагали, что он может не выжить.
Мужчина рассказал, что 22 лежал с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Он был в коме, под аппаратом ИВЛ, видел скончавшихся соседей по палате. Он рад, что стал почетным третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ.
Москвич предупредил россиян об опасности, призвал россиян соблюдать изоляцию и беречь свое здоровье. "Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него нет", – цитирует Орлова Life.ru.
Напомним, из-за коронавируса в Москве и других городах России введен режим самоизоляции. Последние новости и данные объективной статистики показывают, что к 29 апреля 2020 года темпы распространения заболевания в мире не пошли на спад.
По последним данным, коронавирусом в Москве заболели – 48 426 человека, умерли – 479, выздоровели – 4 130. Ограничительные меры в стране были продлены вплоть до 11 мая.
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