В Москве продлен карантин из-за коронавируса

Слухи о том, что жителям столицы стоит готовиться к продлению карантина, ходили уже давно. Эксперты отмечали, что коронавирус в России еще не достиг своего пика, а это значит, что снять санитарно-эпидемиологические ограничения 1 мая не получится.
Дополнительным аргументом в пользу правоты тех, кто был уверен в продлении карантина в Москве, послужили опубликованные в Сети документы. Речь идет об указе мэра Москвы Сергей Собянина, согласно которому режим повышенной готовности будет действовать в городе по меньшей мере до 13 мая.
Напомним, карантин в Москве стал поэтапно вводиться с 5 марта. Ограничения постепенно ужесточались. Одновременно с этим улучшалась система контроля за соблюдением самоизоляции жителей столицы.
Согласно первоначальным сведениям, ограничительные меры действовали до 1 мая. Однако власти сразу предупредили о возможности продления карантина. Судя по скорости распространения коронавируса в России люди полагали, что такой возможностью пришлось бы воспользоваться в любом случае.
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