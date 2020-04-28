В Москве продлен карантин из-за коронавируса

Опасения граждан о том, что продление карантина в Москве неизбежно, начало находить подтверждения. В СМИ появился указ, согласно которому ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать в столице по меньшей мере до 13 мая.

Слухи о том, что жителям столицы стоит готовиться к продлению карантина, ходили уже давно. Эксперты отмечали, что коронавирус в России еще не достиг своего пика, а это значит, что снять санитарно-эпидемиологические ограничения 1 мая не получится.

Дополнительным аргументом в пользу правоты тех, кто был уверен в продлении карантина в Москве, послужили опубликованные в Сети документы. Речь идет об указе мэра Москвы Сергей Собянина, согласно которому режим повышенной готовности будет действовать в городе по меньшей мере до 13 мая.

Напомним, карантин в Москве стал поэтапно вводиться с 5 марта. Ограничения постепенно ужесточались. Одновременно с этим улучшалась система контроля за соблюдением самоизоляции жителей столицы.

Согласно первоначальным сведениям, ограничительные меры действовали до 1 мая. Однако власти сразу предупредили о возможности продления карантина. Судя по скорости распространения коронавируса в России люди полагали, что такой возможностью пришлось бы воспользоваться в любом случае.

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